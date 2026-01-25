Λυκογιαννης: «Δεν ξέρω τι έγινε. Ρωτήστε τον Μπαρτζώκα»

Onsports Team

Ο Άρης Λυκογιάννης μίλησε για το επεισόδιο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα τονίζοντας ότι αυτός που πρέπει να δώσει εξηγήσεις είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, οι δύο προπονητές, Άρης Λυκογιάννης και Γιώργος Μπαρτζώκας τα είπαν σε έντονο ύφος στους δύο πάγκους. Αμφότεροι χρεώθηκαν από μία τεχνική.

Ο προπονητής του Κολοσσού ρωτήθηκε στο flash interview για το τι ειπώθηκε μεταξύ των δύο ανδρών και δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο. «Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοούσε ο κόουτς (σ.σ Μπαρτζώκας. Είναι μία ερώτηση που πρέπει να κάνεις σε εκείνον», σημείωσε ο Άρης Λυκογιάννης.

«Ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα ίσως περισσότερη από όλες τις ομάδες. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μας γιατί ήταν ανταγωνιστική στο ματς», πρόσθεσε ο προπονητής της ομάδας της Ρόδου.

«Είμαστε σε αναζήτηση παίκτη. Δεν υπάρχει κάτι. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα με τους παίκτες που έχουμε», κατέληξε ο Άρης Λυκογιάννης όταν ρωτήθηκε για τον παίκτη που θέλει ο Κολοσσός.

«Νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις το κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, κυρίως τα εντός έδρας ματς, προσπαθώντας να διεκδικήσεις όσες πιθανότητες έχεις. Ειδικά όταν παίζεις με ομάδες τέτοιου επιπέδου. Μερικές φορές αυτό το πρόγραμμα ενοχλεί; Δεν ξέρω. Δεν πρέπει να παίξουν σκληρά αυτές οι ομάδες; Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη ποιότητα, ίσως από όλες τις ομάδες. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη και στην ομάδα μας που δεν παράτησε το παιχνίδι και έπαιξε ανταγωνιστικά.