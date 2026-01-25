WRC: Νικητής ο Όλιβερ Σόλμπεργκ στο Μόντε Κάρλο

Onsports Team

Ο 24χρονος οδηγός της Toyota κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ράλι του Μόντε Κάρλο που ολοκληρώθηκε και έγινε ο νεότερος νικητής του φημισμένου αγώνα στο WRC, «κλέβοντας» το ρεκόρ που κατείχε ο -τότε 25χρονος- Γάλλος Σεμπαστιάν Οζιέ από το 2009. Παράλληλα ο Σουηδός, ο οποίος είναι γιός του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2003, Πέτερ Σόλμπεργκ, «ζευγάρωσε» τις νίκες του στο WRC, την πρώτη από τις οποίες πανηγύρισε τον Ιούλιο του 2025, όταν πρώτευσε στο Ράλι Εσθονίας.

Ο Σόλμπεργκ, ο οποίος πήρε από τις ειδικές της Πέμπτης (22/1) στην πρωτοπορία στη γενική κατάταξη και μια καλή διαφορά, η οποία ξεπέρασε στη διάρκεια του αγώνα και το ένα λεπτό, «μπήκε» στο τελευταίο σκέλος έχοντας προβάδισμα 59.3 δευτερολέπτων έναντι του Βρετανού Έλφιν Έβανς. Κατάφερε να συντηρήσει αυτό το πλεονέκτημα και τερμάτισε πρώτος, αφήνοντας 51.8 δεύτερα πίσω του τον Έβανς, ο οποίος πήρε τους επιπλέον πέντε βαθμούς για την πρώτη θέση στην τελευταία ειδική του αγώνα που αποκαλείται power stage. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Οζιέ (+ 2:02.2) με ακόμη ένα Toyota, με αποτέλεσμα η ιαπωνική ομάδα να πανηγυρίσει το «1-2-3».