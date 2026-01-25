Ομάδες

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Τζοόυνς
Onsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 15:25
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Τζοόυνς

Ο σέντερ του Ολυμπιακού τραυματίστηκε στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Κολοσσό και δεν πάτησε παρκέ στην επανάληψη. 

Πολλά τα προβλήματα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος μπορεί να περίμενε ένα πιο χαλαρό μεσημέρι στη Ρόδο, αλλά αν κρίνουμε απότ ην εικόνα του μετά το τέλος της αναμέτρησης προφανώς τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενε. 

Και μέσα σε όλα ήρθε και ο τραυματισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς ο οποίος δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο. 

Σύμφωνα με τις πρώτς πληροφορίες που αναφέρθηκαν στην ΕΡΤ και με τις οποίες εκνευρίστηκε ο Έλληνας τεχνικός, ο παίκτης έχει υποστή θλάση και αναμένονται οι εξετάσεις για να φανεί το ακριβές πρόβλημα του. 



