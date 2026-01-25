Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλος ο Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα
Onsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 16:32
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλος ο Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα

Μόλις μετά από 3 λεπτά στον αγώνα με το Μαρούσι, ο προπονητής των «πράσινων» αντικατέστησε όλη την πεντάδα δείχνοντας την ενόχλησή του για την αγωνιστική εικόνα.

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με το Μαρούσι, άρχισε στο Telekom Center Athens με τους φιλοξενούμενους να έχουν την κυριαρχία. Πήραν μάλιστα και διψήφια διαφορά, ενώ άρχισε το ματς με σκορ 0-6.

Αυτό έκανε έξαλλο τον Εργκίν Αταμάν και το έδειξε μόλις στο 3ο λεπτό. Ο κόουτς των «πράσινων» άλλαξε όλη την πεντάδα σε εκείνο το σημείο, για να δείξει το πόσο δυσαρεστημένος ήταν με την εικόνα που παρουσίαζαν στο glass floor.

Οι Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Φαρίντ, άφησαν τη θέση τους στους Σλούκα, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροβ και Χολμς.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Επιστροφή στις προπονήσεις με το μυαλό στη Λιόν
Τώρα ΠΑΟΚ: Επιστροφή στις προπονήσεις με το μυαλό στη Λιόν
SUPER LEAGUE
Άρης – Λεβαδειακός 2-2: Δεν χάνει η ομάδα της Βοιωτίας ακόμη κι όταν είναι χειρότερη
15 λεπτά πριν Άρης – Λεβαδειακός 2-2: Δεν χάνει η ομάδα της Βοιωτίας ακόμη κι όταν είναι χειρότερη
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός - Μαρούσι: Το καλάθι της χρονιάς από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ - Τα highlights του αγώνα
22 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Μαρούσι: Το καλάθι της χρονιάς από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ - Τα highlights του αγώνα
BASKET LEAGUE
Παπαθεοδώρου: «Θα είμαστε έτοιμοι για τα κρίσιμα ματς»
24 λεπτά πριν Παπαθεοδώρου: «Θα είμαστε έτοιμοι για τα κρίσιμα ματς»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved