Τα έβαλε με όλους και με όλα ο Μπαρτζώκας

Onsports Team

Σε έξαλλη κατάσταση ο τεχνικός του Ολυμπιακού, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τον Κολοσσό, τα έβαλε με τους διαιτητές, με τον Λυκογιάννη, ακόμα και με τον δημοσιογράφο της δημόσιας τηλεόρασης.

Σε πολύ κακή κατάσταση εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά το τέλος του αγώνα με τον Κολοσσό. Ο Έλληνας τεχνικός στις δηλώσεις που παραχώρησε στην ΕΡΤ, τα έβαλε με τον Άρη Λυκογιάννη (με τον οποίο είχε λογομαχία την ώρα της αναμέτρησης), άφησε αιχμές κατά των διαιτητών τονίζοντας όμως ότι δεν τους… κρίνει και παράλληλα τα έβαλε ακόμα και με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος έκανε τη δουλειά του ρωτώντας για όσα συνέβησαν στο ματς, αλλά και για την απόκτηση του Τζόσεφ. Οι ερωτήσεις δεν άρεσαν στον Έλληνα τεχνικό ο οποίος με αγενέστατο τρόπο αποχώρησε από τη συνέντευξη.

Μάλιστα λίγο αργότερα ο Άρης Λυκόγιαννης, ο οποίος ρωτήθηκε και αυτός για το τι συνέβη μεταξύ του ιδίου και του Γιώργου Μπαρτζώκα είπε χαρακτηριστικά: “Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να κάνετε στον coach Μπαρτζώκα” αφήνοντας να εννοηθεί πως ο προπονητής του Ολυμπιακού ήταν εκείνος που ξεκίνησε το πρόβλημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το παιχνίδι εξελίχθηκε με νευρικότητα από τις δύο πλευρές. Δεν κρίνω τους διαιτητές, αλλά ο τρόπο που σφυρίχτηκε το ματς ήταν αλλοπρόσαλλος. Άφησαν κάποιες σκληρές φάσεις και σε άλλες σφύριζαν το παραμικρό. Αυτό δημιούργησε εκνευρισμό σε όλους. Το ότι κερδίσαμε με τόσες απουσίες και με τον τραυματισμό του Τζόουνς στο ημίχρονο είναι σημαντικό για εμάς».

Για τον τραυματισμό του Τζόουνς: «Δεν ξέρω τι έχει».

Για την ένταση με τον Λυκογιάννη: «Σου αρέσει να κάνεις πάντα ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν κρίνω τους διαιτητές, ας πούμε ήταν 50-50, ο τρόπος που σφύριξαν δημιούργησε εκνευρισμό».

Για τον Τζόζεφ: «Δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε στην ΣΤ για τον νέο παίκτη».

Στη Σ.Τ. που ακολούθησε ο Έλληνας τεχνικός είπε:

«Συγχαρητήρια στον Κολοσσό, πιστοποίησε την ανοδική του πορεία. Έπαιξε καλά. Εκμεταλλεύθηκε το γεγονός ότι είχαμε τέταρτο ματς σε μία εβδομάδα, ότι δεν είχαμε αρκετούς παίκτες.

Έπρεπε να διαχειριστούμε μία κατάσταση, με αποτέλεσμα να πάμε σε πιο κλειστό ροτέισον με αδόκιμα σχήματα. Είχαμε αδικαιολόγητο εκνευρισμό από την κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Όταν κάναμε τα απλά πράγματα, σκοράραμε. Βάλαμε σχεδόν 100 πόντους με 30% στο τρίποντο και με 15 λάθη. Αν προστατεύαμε τη μπάλα, θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε πολύ περισσότερο το σκορ. Κερδίσαμε και πρέπει να μείνουμε εκεί.