Φίζελ: «Ιστορική ομάδα η ΑΕΚ με σπουδαίους οπαδούς»

Ο Κισόν Φιζέλ είναι έτοιμος για την μεγάλη πρόκληση της καριέρας του και δεν κρύβει την ανυπομονησία του να αρχίσει να κερδίζει με την νέα του ομάδα.

Ο Κισόν Φιζέλ ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ, γύρισε σελίδα στην καριέρα του και όπως φαίνεται από τις πρώτες του δηλώσεις είναι ακρετά αισιόδοξος για το μέλλον του στην ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κισόν Φιζέλ:

«Σίγουρα ξέρεις, είναι η πρώτη μου χροινά στο bcl, όποτε θέλω να φτάσω όσο το δυνατόν πιο μακριά και να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια».

Για το αν νιώθει το βάρος της ιστορίας του συλλόγου: «Ω ναι σίγουρα. Ιστορική ομάδα με σπουδαίους οπαδούς. Απλά θα είμαι εδώ, θα είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και θα φροντίσω τα υπόλοιπα με αυτό».

Για το αν μίλησε με τον προπονητή και τι ρόλο έπαιξε στην απόφασή του: «Ήταν πραγματικά εύκολη υπόθεση, μόλις μου τηλεφώνησε και μου είπε το όραμά του, είπα ναι».