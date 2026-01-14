Μεταγραφές: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κισόν Φίζελ - Στόχος το ντεμπούτο με Καρδίτσα!

Η συμφωνία είχε γίνει γνωστή, πλέον είναι κι επίσημη, καθώς η ΚΑΕ ΑΕΚ επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Κισόν Φίζελ.

Ο 26χρονος ψηλός ήταν ο εκλεκτός του Ντράγκαν Σάκοτα για τη φροντ λάιν της ομάδας.

Ο Φίζελ θα έχει το δύσκολο έργο να καλύψει το «κενό» που άφησε ο Κρις Σίλβα, ο οποίος αποχώρησε για τη Φενέρμπαχτσε. Ο Αμερικανός σέντερ έκανε μια εξαιρετική σεζόν με τη Νίμπουργκ, στην οποία η ΑΕΚ κατέβαλε buy out για να τον αποκτήσει.

Ο Φίζελ υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, ενώ στη συμφωνία υπάρχει οψιόν και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της «Ένωσης» αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα. Στόχος, άλλωστε, είναι να κάνει ντεμπούτο στο σαββατιάτικο (17/01) παιχνίδι με την Καρδίτσα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ