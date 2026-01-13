Ομάδες

Από τη Euroleague στην GBL: Ο Πανιώνιος έκανε σπουδαία κίνηση με τον Μπράντον Τέιλορ της Βίρτους
INTIME SPORTS
Οnsports Team 13 Ιανουαρίου 2026, 16:34
BASKET LEAGUE / Πανιώνιος

Από τη Euroleague στην GBL: Ο Πανιώνιος έκανε σπουδαία κίνηση με τον Μπράντον Τέιλορ της Βίρτους

Σε μια μεγάλη μεταγραφή προχωράει ο Πανιώνιος, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τον Μπράντον Τέιλορ της Βίρτους Μπολόνια.

Ο Αμερικανός γκαρντ έρχεται από τη Euroleague για να ενισχύσει τους «κυανέρυθρους» στη μάχη που δίνουν για παραμονή στην GBL.

Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την Τρίτη (13/01) τη λύση της συνεργασίας με τον Τέιλορ, ο οποίος μέτρησε 2,5 πόντους και 1,5 ασίστ ανά αγώνα σε 11 συμμετοχές στη φετινή Euroleague.

THANK YOU BRANDON ??https://t.co/mY9f6HzYPD

— Virtus Bologna (@VirtusBo) January 13, 2026

Ο τεχνικός της ιταλικής ομάδας, Ντούσκο Ιβάνοβιτς, έκρινε πως δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει την ομάδα και έδωσε το «πράσινο φως» στη διοίκηση για να τον αποδεσμεύσει.

Ο Πανιώνιος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη κι ετοιμάζεται να προσθέσει έναν άκρως ποιοτικό παίκτη στην περιφέρεια του.



