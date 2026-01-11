Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Έξαλλος ο Αταμάν: Ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας - «Ήταν νίκη σαν ήττα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό»
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 11 Ιανουαρίου 2026, 18:28
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Έξαλλος ο Αταμάν: Ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας - «Ήταν νίκη σαν ήττα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό»

Ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στο Περιστέρι, τονίζοντας οι «πράσινοι» πρέπει να δουλέψουν σκληρά στον χαρακτήρα και την άμυνά τους, ενώ ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας (12/1).

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του κόντρα στο Περιστέρι και μάλιστα έφερε ως παράδειγμα τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον μεγάλο αντίπαλό μας στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό, που κέρδισε με 40 πόντους εκτός έδρας. Αν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να παίζεις στο πρωτάθλημα σαν αυτούς. Σήμερα πήραμε 2 πόντους αλλά τέτοια νίκη για εμένα είναι σαν ήττα. Τι μπορούμε να κάνουμε; Θα δουλέψουμε περισσότερο για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας και την άμυνα. Έτσι δεν μπορούμε να φτάσουμε κάποιον μεγάλο στόχο. Το αυριανό ρεπό ακυρώθηκε και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση. Δεν είναι δικαιολογία ότι είχαμε διαβολοβδομάδα. Και ο Ολυμπιακός είχε. Έπαιξε την Παρασκευή και εμείς την Πέμπτη. Πρέπει να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας και είναι δουλειά μου να το πετύχουμε αυτό».

Για το αν υπάρχουν νέα για την μεταγραφή στο «4»: «Δεν γνωρίζω».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη ομάδα με 1.500 νίκες στην ιστορία της Α' Εθνικής - 300άρης ο Σλούκας

Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη ομάδα με 1.500 νίκες στην ιστορία της Α' Εθνικής - 300άρης ο Σλούκας
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι: Τα highlights της αναμέτρησης

Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι: Τα highlights της αναμέτρησης
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι 94-86: «Καθάρισε» στην τέταρτη περίοδο και συνεχίζει

Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι 94-86: «Καθάρισε» στην τέταρτη περίοδο και συνεχίζει

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο για το Τριφύλλι - Δείτε βίντεο
24 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο για το Τριφύλλι - Δείτε βίντεο
SUPER LEAGUE
Άρης – ΑΕΚ 1-1: «Πάγωσε» στη Θεσσαλονίκη κι έπεσε από την κορυφή
35 λεπτά πριν Άρης – ΑΕΚ 1-1: «Πάγωσε» στη Θεσσαλονίκη κι έπεσε από την κορυφή
SUPER LEAGUE
Άρης – ΑΕΚ 1-1: Τα γκολ της αναμέτρησης και το ακυρωθέν τέρμα του Ντουντού
42 λεπτά πριν Άρης – ΑΕΚ 1-1: Τα γκολ της αναμέτρησης και το ακυρωθέν τέρμα του Ντουντού
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Τέιλορ και Μύθου
55 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Τέιλορ και Μύθου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved