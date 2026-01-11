Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη ομάδα με 1.500 νίκες στην ιστορία της Α' Εθνικής - 300άρης ο Σλούκας
Οnsports Team 11 Ιανουαρίου 2026, 18:57
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη ομάδα με 1.500 νίκες στην ιστορία της Α' Εθνικής - 300άρης ο Σλούκας

Ιστορική νίκη για τον Παναθηναϊκό AKTOR αυτή κόντρα στο Περιστέρι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε σε ένα ιστορικό milestone!

Με τη νίκη του με 94-86 κόντρα στο Περιστέρι για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, έγινε η πρώτη ομάδα από καταβολής Α’ Εθνικής, δηλαδή από το 1963-64, που έφτασε τις 1.500 νίκες! Μάλιστα, χρειάστηκε μόλις 1.840 παιχνίδια.

Μέσα από το ίδιο παιχνίδι ο Κώστας Σλούκας έφτασε και ο ίδιος σε ένα σημαντικό milestone.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού συμπλήρωσε 300 παιχνίδια στη Stoiximan GBL, μπαίνοντας σε μία λίστα στην οποία βρίσκονται 61 παίκτες.



