Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι: Τα highlights της αναμέτρησης
Οnsports Team 11 Ιανουαρίου 2026, 18:47
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι: Τα highlights της αναμέτρησης

Τα highlights από τη νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στο Περιστέρι. 

Βγάζοντας ενέργεια και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από τα μισά της τρίτης περιόδου και μετά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε σήμερα στο Telekom Center Athens, για τη 14η αγωνιστική της Greek Basketball League, του Περιστερίου με 94-86.

Σε ένα παιχνίδι που «ίδρωσε» περισσότερο από όσο, ενδεχομένως, περίμενε απέναντι στο ανταγωνιστικό σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου και είχε εκτός παρκέ τους Κέντρικ Ναν, Κένεθ Φαρίντ, τους οποίους ο Έργκιν Άταμαν επέλεξε να ξεκουράσει.

Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στη ρακέτα (46-34 τα ριμπάουντ), βρέθηκαν περισσότερες φορές στη γραμμή της φιλανθρωπίας (26/34 με 13/18 οι βολές) και είχαν καταλυτικούς στην επικράτησή τους τους Τσέντι Όσμαν (17 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Κώστα Σλούκα (13 πόντοι, 4 ασίστ), Βασίλη Τολιόπουλο (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ χωρίς λάθος). Πρώτος σκόρερ για το Περιστέρι ήταν ο Γουίλ Κάριους (14 πόντοι, με 4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Δείτε τα highlights:



