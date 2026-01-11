Ομάδες

Ολυμπιακός: Ντεμπούτο με κάρφωμα για τον «ερυθρόλευκο» Ταϊρίκ Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 11 Ιανουαρίου 2026, 14:06
BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Ντεμπούτο με κάρφωμα για τον «ερυθρόλευκο» Ταϊρίκ Τζόουνς - Δείτε βίντεο

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα, για τη 14η αγωνιστική της GBL.

Ο Αμερικανός σέντερ, όπως αναμενόταν, έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα» στο σημερινό (11/01) ματς πρωταθλήματος.

Ο Τζόουνς πέρασε για πρώτη φορά στο παρκέ στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου και πέτυχε το πρώτο του καλάθι, καρφώνοντας στον αιφνιδιασμό για το 26-34 στα 8’13’’ πριν το τέλος του δεκαλέπτου.

 

Το πρώτο καλάθι του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Ολυμπιακό



