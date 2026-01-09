Ομάδες

ΠΑΟΚ: Παρουσία Μυστακίδη η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
Onsports Team 09 Ιανουαρίου 2026, 23:11
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Παρουσία Μυστακίδη η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης, έδωσε το παρών στο PAOK Sports Arena στην καθιερωμένη κοπή πίτας με αφορμή τη νέα χρονιά.

Ευχάριστο και γιορτινό κλίμα στο PAOK Sports Arena, όπου η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Στην εκδήλωση έδωσε το παρών και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης. Ο ιδιοκτήτης του «δικέφαλου» αντάλλαξε ευχές με όλα τα μέλη της ομάδας. Ευχόμενος παράλληλα επιτυχία στο ματς με την Μπιλμπάο την Τρίτη.

Ο Νίκος Βεζυρτζής ως πρόεδρος της ΚΑΕ έκοψε την πίτα, ο οποίος με τη σειρά του έδωσε ευχές και ζήτησε προσπάθεια για να εκπληρωθούν οι στόχοι μέσα στο 2026.

Το φλουρί έτυχε στον Νίκο Περσίδη. Ο οποίος πήρε ως δώρο ένα ρολόι χειρός. Πέρα από την πίτα, υπήρξε και τούρτα γενεθλίων για τον Τίμι Άλεν.

G-OyhZDXIAAm9SL.jpg

G-OyhY8WUAAbAxn.jpg



