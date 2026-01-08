Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

AEK: Στην Ελλάδα ο Νάναλι, ενσωματώνεται στους «κιτρινόμαυρους»
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 08 Ιανουαρίου 2026, 17:14
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Στην Ελλάδα ο Νάναλι, ενσωματώνεται στους «κιτρινόμαυρους»

Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε ο Τζέιμς Νάναλι, το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01).

Λίγες ώρες μετά την έλευση του 2026, η «Ένωση» έκανε το μπαμ με την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ.

Ο Νάναλι έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι της πέμπτης (08/01), για να ενσωματωθεί στην ΑΕΚ.

Ο 35χρονος, ο οποίος διαθέτει «πλούσιο» βιογραφικό από τη Euroleague, υπέγραψε μέχρι το φινάλε της σεζόν και θα πάρει τη θέση του Τζιάν Κλαβέλ στο «κιτρινόμαυρο» ρόστερ.

Στο «Ελ. Βενιζέλος» βρέθηκαν για να τον υποδεχθούν εκ μέρους της «Ένωσης» οι Ηλίας Κέκος (Team Manager), Άκης Καλλινικίδης (Assistant T. Manager) και Γιώργος Νικολάου (Διευθυντής Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.).



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Θέλω όλους τους παίκτες μου χαρούμενους, να φτάσει τελικό ο Ελ Κααμπί»
19 λεπτά πριν Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Θέλω όλους τους παίκτες μου χαρούμενους, να φτάσει τελικό ο Ελ Κααμπί»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Στη λίστα της Μίλαν για το καλοκαίρι ο Πιρόλα
25 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Στη λίστα της Μίλαν για το καλοκαίρι ο Πιρόλα
SUPER LEAGUE
Ρεπόρτερ Ρίβερ Πλέιτ: «Ο Παναθηναϊκός έστειλε πρόταση για Αντίνο»
1 ώρα πριν Ρεπόρτερ Ρίβερ Πλέιτ: «Ο Παναθηναϊκός έστειλε πρόταση για Αντίνο»
SUPER LEAGUE
Άρης: Πρόβλημα με Μισεουί, ακολούθησε θεραπεία
1 ώρα πριν Άρης: Πρόβλημα με Μισεουί, ακολούθησε θεραπεία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved