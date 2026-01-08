AEK: Στην Ελλάδα ο Νάναλι, ενσωματώνεται στους «κιτρινόμαυρους»

INTIME SPORTS

Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε ο Τζέιμς Νάναλι, το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01).

Λίγες ώρες μετά την έλευση του 2026, η «Ένωση» έκανε το μπαμ με την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ.

Ο Νάναλι έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι της πέμπτης (08/01), για να ενσωματωθεί στην ΑΕΚ.

Ο 35χρονος, ο οποίος διαθέτει «πλούσιο» βιογραφικό από τη Euroleague, υπέγραψε μέχρι το φινάλε της σεζόν και θα πάρει τη θέση του Τζιάν Κλαβέλ στο «κιτρινόμαυρο» ρόστερ.

Στο «Ελ. Βενιζέλος» βρέθηκαν για να τον υποδεχθούν εκ μέρους της «Ένωσης» οι Ηλίας Κέκος (Team Manager), Άκης Καλλινικίδης (Assistant T. Manager) και Γιώργος Νικολάου (Διευθυντής Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.).