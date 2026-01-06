Κολοσσός για Γκάουντλοκ: «Πρεσβεύουμε διαχρονικά το αθλητικό ιδεώδες, δε μπορούμε να συνεχίσουμε»

Ο Άντριου Γκάουντλοκ συνδέθηκε άμεσα με υπόθεση απαγορευμένων ουσιών και παρόλη την απελευθέρωσή του υπό όρους και τη μη θέλησή του, όσον αφορά την διακοπή της συνεργασίας του με τον Κολοσσό Ρόδου, η ομάδα τον αποδέσμευσε.

Λίγο μετά, οι άνθρωποι του συλλόγου δημοσίευσαν κι ένα αναλυτικό Δελτίο Τύπου, αναφέροντας πως ναι μεν ο αθλητής αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της αγωνιστικής πορείας του, αλλά «η εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση που αφορά ζητήματα απαγορευμένων ουσιών δημιουργεί συνθήκες οι οποίες δεν συνάδουν με το πλαίσιο αρχών και αξιών που διέπουν τη λειτουργία της ομάδας».