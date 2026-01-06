Ομάδες

Κολοσσός για Γκάουντλοκ: «Πρεσβεύουμε διαχρονικά το αθλητικό ιδεώδες, δε μπορούμε να συνεχίσουμε»
Onsports Team 06 Ιανουαρίου 2026, 12:23
BASKET LEAGUE

Κολοσσός για Γκάουντλοκ: «Πρεσβεύουμε διαχρονικά το αθλητικό ιδεώδες, δε μπορούμε να συνεχίσουμε»

Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Άντριου Γκάουντλοκ και εξήγησε γιατί ήταν αδύνατη η συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών. 

Ο Άντριου Γκάουντλοκ συνδέθηκε άμεσα με υπόθεση απαγορευμένων ουσιών και παρόλη την απελευθέρωσή του υπό όρους και τη μη θέλησή του, όσον αφορά την διακοπή της συνεργασίας του με τον Κολοσσό Ρόδου, η ομάδα τον αποδέσμευσε.
 
Λίγο μετά, οι άνθρωποι του συλλόγου δημοσίευσαν κι ένα αναλυτικό Δελτίο Τύπου, αναφέροντας πως ναι μεν ο αθλητής αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της αγωνιστικής πορείας του, αλλά «η εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση που αφορά ζητήματα απαγορευμένων ουσιών δημιουργεί συνθήκες οι οποίες δεν συνάδουν με το πλαίσιο αρχών και αξιών που διέπουν τη λειτουργία της ομάδας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας της Ρόδου:

«Ο Andrew Goudelock υπήρξε αναμφίβολα ένα σημαντικό κομμάτι της αγωνιστικής πορείας του Κολοσσού, προσφέροντας τα τελευταία τρία χρόνια με το ταλέντο, την εμπειρία και την παρουσία του ουσιαστική συμβολή στην ομάδα μας. Η προσφορά του στο αγωνιστικό σκέλος αναγνωρίζεται και δεν αμφισβητείται.

Ωστόσο, η εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση που αφορά ζητήματα απαγορευμένων ουσιών δημιουργεί συνθήκες οι οποίες δεν συνάδουν με το πλαίσιο αρχών και αξιών που διέπουν τη λειτουργία του συλλόγου μας και καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας.

Ο Κολοσσός πρεσβεύει διαχρονικά το αθλητικό ιδεώδες, τον σεβασμό στους κανόνες, την ευγενή άμιλλα και την υπευθυνότητα εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Οι αξίες αυτές αποτελούν αδιαπραγμάτευτο θεμέλιο της φιλοσοφίας μας και οφείλουμε να τις υπηρετούμε με συνέπεια και σαφή στάση.

Η ομάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί με γνώμονα τις αρχές του καθαρού αθλητισμού και του σεβασμού προς το άθλημα, τους φιλάθλους και τη νέα γενιά αθλητών που μας παρακολουθεί και μας εμπιστεύεται.

Ο Κολοσσός προχωρά τον αγωνιστικό του σχεδιασμό με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στις αξίες που τον χαρακτηρίζουν».

 
 


