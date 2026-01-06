Κολοσσός για Γκάουντλοκ: «Πρεσβεύουμε διαχρονικά το αθλητικό ιδεώδες, δε μπορούμε να συνεχίσουμε»
Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Άντριου Γκάουντλοκ και εξήγησε γιατί ήταν αδύνατη η συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας της Ρόδου:
«Ο Andrew Goudelock υπήρξε αναμφίβολα ένα σημαντικό κομμάτι της αγωνιστικής πορείας του Κολοσσού, προσφέροντας τα τελευταία τρία χρόνια με το ταλέντο, την εμπειρία και την παρουσία του ουσιαστική συμβολή στην ομάδα μας. Η προσφορά του στο αγωνιστικό σκέλος αναγνωρίζεται και δεν αμφισβητείται.
Ωστόσο, η εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση που αφορά ζητήματα απαγορευμένων ουσιών δημιουργεί συνθήκες οι οποίες δεν συνάδουν με το πλαίσιο αρχών και αξιών που διέπουν τη λειτουργία του συλλόγου μας και καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας.
Η ομάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί με γνώμονα τις αρχές του καθαρού αθλητισμού και του σεβασμού προς το άθλημα, τους φιλάθλους και τη νέα γενιά αθλητών που μας παρακολουθεί και μας εμπιστεύεται.
Ο Κολοσσός προχωρά τον αγωνιστικό του σχεδιασμό με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στις αξίες που τον χαρακτηρίζουν».