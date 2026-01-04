Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Δίπλα στην ομάδα ο κόσμος - Sold out το ματς με την Καρδίτσα!
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 04 Ιανουαρίου 2026, 14:24
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Δίπλα στην ομάδα ο κόσμος - Sold out το ματς με την Καρδίτσα!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με την Καρδίτσα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Καρδίτσα για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League (4/1, 16:00).

Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον Ολυμπιακό και να πάρουν ψυχολογία και αυτοπεποίθηση ενόψει της «διαβολοβδομάδας» με Αρμάνι Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια.

Στην προσπάθεια αυτή, ο κόσμος της ομάδας, δείχνει την πίστη και τη στήριξή του στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του, καθώς λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, το «τριφύλλι» ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση!

«Η Κυριακή ανήκει σε όλες τις πράσινες οικογένειες και το αποδείξατε ξανά. Μετράμε ακόμα ένα αυτή τη σεζόν και δεν μπορούμε να περιμένουμε για τα επόμενα» έγραψε η «πράσινη» ΚΑΕ στην ανάρτησή της.


