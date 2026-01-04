Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Χωρίς Γκραντ και Φαρίντ ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Καρδίτσα
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 04 Ιανουαρίου 2026, 12:57
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Χωρίς Γκραντ και Φαρίντ ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Καρδίτσα

Οι επιλογές του Ε΅ργκίν Αταμάν για την εξάδα ξένων που θα έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα Ιαπωνική.

O Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Κυριακή (4/1, 16:00) στο Telekom Center Athens την Καρδίτσα, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι Τζέριαν Γκραντ και Κένεθ Φαρίντ έμειναν εκτός της εξάδας ξένων από τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος δεν υπολογίζει και στον Ντίνο Μήτογλου, καθώς υπέστη θλάση στην προπόνηση του Σαββάτου (3/1).

Έτσι η εξάδα ξένων που θα έχει στη διάθεσή του ο Τούρκος προπονητής αποτελείται από τους: Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Οσμάν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ομέρ Γιουρτσέβεν και Ρισόν Χολμς.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερος στην ιστορία ο Εργκίν Αταμάν, πίσω μόνο από τον άπιαστο Ομπράντοβιτς

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερος στην ιστορία ο Εργκίν Αταμάν, πίσω μόνο από τον άπιαστο Ομπράντοβιτς
EUROLEAGUE

Δ. Γιαννακόπουλος στην ομάδα: «Σεβασμός στη μεγαλύτερη φανέλα– Δεν κοιμήθηκα ούτε εγώ ούτε ο κόσμος»

Δ. Γιαννακόπουλος στην ομάδα: «Σεβασμός στη μεγαλύτερη φανέλα– Δεν κοιμήθηκα ούτε εγώ ούτε ο κόσμος»
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Επιχείρηση ανάκτηση αυτοπεποίθησης ενόψει «διαβολοβδομάδας»

Παναθηναϊκός AKTOR: Επιχείρηση ανάκτηση αυτοπεποίθησης ενόψει «διαβολοβδομάδας»

Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Άρης - Ολυμπιακός: Ένταση με Ουόκαπ και Μπαρτζώκα - «Εξερράγη» η εξέδρα
24 λεπτά πριν Άρης - Ολυμπιακός: Ένταση με Ουόκαπ και Μπαρτζώκα - «Εξερράγη» η εξέδρα
BASKET LEAGUE
Χωρίς Γκραντ και Φαρίντ ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Καρδίτσα
57 λεπτά πριν Χωρίς Γκραντ και Φαρίντ ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Καρδίτσα
SUPER LEAGUE
AEK: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Μπαρνάμπας Βάργκα
1 ώρα πριν AEK: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Μπαρνάμπας Βάργκα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Διακοπή στο FIR Αθηνών: Πώς γίνονται οι επικοινωνίες των αεροσκαφών που βρίσκονται στον αέρα
1 ώρα πριν Διακοπή στο FIR Αθηνών: Πώς γίνονται οι επικοινωνίες των αεροσκαφών που βρίσκονται στον αέρα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved