Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερος στην ιστορία ο Εργκίν Αταμάν, πίσω μόνο από τον άπιαστο Ομπράντοβιτς
Οnsports Team 04 Ιανουαρίου 2026, 10:46
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερος στην ιστορία ο Εργκίν Αταμάν, πίσω μόνο από τον άπιαστο Ομπράντοβιτς

Τις 76 συμμετοχές στον πάγκο του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα της GBL συμπληρώνει ο Εργκίν Αταμάν κόντρα στην Καρδίτσα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται σήμερα (4/1, 16:00) στο Telekom Center Athens την Καρδίτσα για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ένα παιχνίδι ιδιαίτερο για τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος συνεχίζει να «σκαρφαλώνει» στις λίστες των προπονητών του Τριφυλλιού.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα -και τελευταίο ματς του πρώτου γύρου- θα είναι το 76ο που θα κάνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Τούρκος προπονητής.

Με αυτό θα «πιάσει» τον Τσάβι Πασκουάλ στη 2η θέση της «πράσινης» λίστας στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος και θα είναι πλέον πίσω μόνο από τον... άπιαστο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος μετράει 447 αγώνες με τους «πράσινους».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Θλάση ο Μήτογλου, άρχισε θεραπείες

Παναθηναϊκός AKTOR: Θλάση ο Μήτογλου, άρχισε θεραπείες
EUROLEAGUE

Δ. Γιαννακόπουλος στην ομάδα: «Σεβασμός στη μεγαλύτερη φανέλα– Δεν κοιμήθηκα ούτε εγώ ούτε ο κόσμος»

Δ. Γιαννακόπουλος στην ομάδα: «Σεβασμός στη μεγαλύτερη φανέλα– Δεν κοιμήθηκα ούτε εγώ ούτε ο κόσμος»

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Κηφισιά: Παρελθόν ο Κριστόφ Βαζέχα, ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του
2 λεπτά πριν Κηφισιά: Παρελθόν ο Κριστόφ Βαζέχα, ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του
EUROLEAGUE
Φενέρμπαχτσε: Νέα σημαντική προσθήκη μετά τον Σίλβα - Έκλεισε και ο Ντε Κολό
31 λεπτά πριν Φενέρμπαχτσε: Νέα σημαντική προσθήκη μετά τον Σίλβα - Έκλεισε και ο Ντε Κολό
BASKET LEAGUE
Άρης: Χωρίς Χαρέλ και Μποχωρίδη με Ολυμπιακό
1 ώρα πριν Άρης: Χωρίς Χαρέλ και Μποχωρίδη με Ολυμπιακό
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερος στην ιστορία ο Εργκίν Αταμάν, πίσω μόνο από τον άπιαστο Ομπράντοβιτς
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερος στην ιστορία ο Εργκίν Αταμάν, πίσω μόνο από τον άπιαστο Ομπράντοβιτς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved