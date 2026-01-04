Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερος στην ιστορία ο Εργκίν Αταμάν, πίσω μόνο από τον άπιαστο Ομπράντοβιτς

Οnsports Team

Τις 76 συμμετοχές στον πάγκο του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα της GBL συμπληρώνει ο Εργκίν Αταμάν κόντρα στην Καρδίτσα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται σήμερα (4/1, 16:00) στο Telekom Center Athens την Καρδίτσα για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ένα παιχνίδι ιδιαίτερο για τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος συνεχίζει να «σκαρφαλώνει» στις λίστες των προπονητών του Τριφυλλιού.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα -και τελευταίο ματς του πρώτου γύρου- θα είναι το 76ο που θα κάνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Τούρκος προπονητής.

Με αυτό θα «πιάσει» τον Τσάβι Πασκουάλ στη 2η θέση της «πράσινης» λίστας στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος και θα είναι πλέον πίσω μόνο από τον... άπιαστο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος μετράει 447 αγώνες με τους «πράσινους».