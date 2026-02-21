Ομάδες

Γκουαρντιόλα για ρατσισμό: «Το πρόβλημα βρίσκεται στην κοινωνία, όχι στο ποδόσφαιρο»
Onsports Team 21 Φεβρουαρίου 2026, 07:41
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μάντσεστερ Σίτι

Γκουαρντιόλα για ρατσισμό: «Το πρόβλημα βρίσκεται στην κοινωνία, όχι στο ποδόσφαιρο»

Ο σπουδαίος Ισπανός προπονητής μίλησε για το φαινόμενο του ρατσισμού με αφορμή ερώτηση που δέχτηκε για το επεισόδιο Βινίσιους – Πρεστιάνι.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα συνηθίζει να παίρνει θέση για κάθε μορφής κοινωνικό φαινόμενο. Ένα απ’ αυτά είναι και ο ρατσισμός, ο οποίος φέρεται να εκδηλώθηκε στο ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον όπως υποστηρίζει ο Βινίσιους, δέχτηκε ρατσιστική φραστική επίθεση από τον Πρεστιάνι στο ματς Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τη Νιούκαστλ, ρωτήθηκε για το θέμα και δεν αρνήθηκε να το σχολιάσει.

Χαρακτηριστικά είπε για το θέμα του ρατσισμού:

«Το πού γεννήθηκες ή το χρώμα του δέρματός σου δεν σε κάνει καλύτερο ή χειρότερο. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει. Το πρόβλημα βρίσκεται στην κοινωνία, δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο.

Ο ρατσισμός είναι παντού, δεν αφορά μόνο το χρώμα του δέρματος, έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρεσαι. Αυτό είναι ρατσισμός. Είναι το να θεωρείς ότι είσαι καλύτερος από τους άλλους για πολλούς λόγους».

 



