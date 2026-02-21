NBA: «Χτίζουν» σερί χωρίς Αντετοκούνμπο οι Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα (21/02)

AP Photo/Ella Hall

Οnsports Τeam

Οι Μπακς συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, μολονότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη τους – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων του NBA που έγιναν ξημερώματα Σαββάτου (21/02).

Τα «Ελάφια» επικράτησαν 139-118 των Πέλικανς και πήραν το τρίτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα, φτάνοντας παράλληλα τις έξι νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια.

Κορυφαίος για το Μιλγουόκι ήταν ο Ράιαν Ρόλινς, ο οποίος σημείωσε 27 πόντους με επτά εύστοχα τρίποντα, πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του. Επίσης, ο Καμ Τόμας πρόσθεσε επίσης 27 πόντους, ενώ ο Κέβιν Πόρτερ συνέβαλε με 25.

Παρά την απουσία του τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, οι Μπακς διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και «καθάρισαν» το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο. Οι 32 πόντοι του Ζάιον Ουίλιαμσον δεν αποδείχθηκαν αρκετοί για τους Πέλικανς, που δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά.

Στη Μινεσότα ο Άντονι Έντουαρντς ηγήθηκε των Τίμπεργουλβς με 40 πόντους στη νίκη με 122-111 απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, οι οποίοι συμπλήρωσαν δέκα διαδοχικές ήττες. Ο Ρούντι Γκομπέρ πρόσθεσε 22 πόντους και 17 ριμπάουντ, με το Ντάλας να συνεχίζει να επηρεάζεται από σημαντικές απουσίες.

Στην Ατλάντα, ο Τάιλερ Χίρο επέστρεψε από τραυματισμό και με 24 πόντους οδήγησε τους Χιτ στη νίκη (128-97) επί των Χοκς.

Οι Καβαλίερς διεύρυναν το νικηφόρο σερί τους, επικρατώντας των Χόρνετς με 118-113, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να πετυχαίνει 32 πόντους και να έχει καθοριστική συμβολή στην τελευταία περίοδο.

Στην Ουάσινγκτον, ο Άλοντες Ουίλιαμς σημείωσε 25 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ, στην κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του, οδηγώντας τους Ουίζαρντς στη νίκη (131-118) επί των Πέισερς.

Οι Γκρίζλις ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και επικράτησαν 123-114 των Τζαζ, με τον Ολιβιέ-Μαξένς Πρόσπερ να σημειώνει 23 πόντους και τον Τζι Τζι Τζάκσον να προσθέτει 20.

Τα αποτελέσματα στο NBA Χόρνετς - Καβαλίερς 113-118



Γκρίζλις - Τζαζ 123-114





Ουίζαρντς - Πέισερς 131-118





Χοκς - Χιτ 97-128





Τίμπεργουλβς - Μάβερικς 122-111





Πέλικανς - Μπακς 118-139





Θάντερ - Νετς 105-86





Λέικερς - Κλίπερς 125-122





Μπλέιζερς - Νάγκετς 103-157



