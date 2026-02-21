Ομάδες

NBA: «Χτίζουν» σερί χωρίς Αντετοκούνμπο οι Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα (21/02)
AP Photo/Ella Hall
Οnsports Τeam 21 Φεβρουαρίου 2026, 08:31
NBA

NBA: «Χτίζουν» σερί χωρίς Αντετοκούνμπο οι Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα (21/02)

Οι Μπακς συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, μολονότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη τους – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων του NBA που έγιναν ξημερώματα Σαββάτου (21/02).

Τα «Ελάφια» επικράτησαν 139-118 των Πέλικανς και πήραν το τρίτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα, φτάνοντας παράλληλα τις έξι νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια.

Κορυφαίος για το Μιλγουόκι ήταν ο Ράιαν Ρόλινς, ο οποίος σημείωσε 27 πόντους με επτά εύστοχα τρίποντα, πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του. Επίσης, ο Καμ Τόμας πρόσθεσε επίσης 27 πόντους, ενώ ο Κέβιν Πόρτερ συνέβαλε με 25.

Παρά την απουσία του τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, οι Μπακς διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και «καθάρισαν» το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο. Οι 32 πόντοι του Ζάιον Ουίλιαμσον δεν αποδείχθηκαν αρκετοί για τους Πέλικανς, που δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά.

Στη Μινεσότα ο Άντονι Έντουαρντς ηγήθηκε των Τίμπεργουλβς με 40 πόντους στη νίκη με 122-111 απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, οι οποίοι συμπλήρωσαν δέκα διαδοχικές ήττες. Ο Ρούντι Γκομπέρ πρόσθεσε 22 πόντους και 17 ριμπάουντ, με το Ντάλας να συνεχίζει να επηρεάζεται από σημαντικές απουσίες.

Στην Ατλάντα, ο Τάιλερ Χίρο επέστρεψε από τραυματισμό και με 24 πόντους οδήγησε τους Χιτ στη νίκη (128-97) επί των Χοκς.

Οι Καβαλίερς διεύρυναν το νικηφόρο σερί τους, επικρατώντας των Χόρνετς με 118-113, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να πετυχαίνει 32 πόντους και να έχει καθοριστική συμβολή στην τελευταία περίοδο.

Στην Ουάσινγκτον, ο Άλοντες Ουίλιαμς σημείωσε 25 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ, στην κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του, οδηγώντας τους Ουίζαρντς στη νίκη (131-118) επί των Πέισερς.

Οι Γκρίζλις ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και επικράτησαν 123-114 των Τζαζ, με τον Ολιβιέ-Μαξένς Πρόσπερ να σημειώνει 23 πόντους και τον Τζι Τζι Τζάκσον να προσθέτει 20.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Χόρνετς - Καβαλίερς 113-118


Γκρίζλις - Τζαζ 123-114

Ουίζαρντς - Πέισερς 131-118

Χοκς - Χιτ 97-128

Τίμπεργουλβς - Μάβερικς 122-111

Πέλικανς - Μπακς 118-139

Θάντερ - Νετς 105-86

Λέικερς - Κλίπερς 125-122

Μπλέιζερς - Νάγκετς 103-157



