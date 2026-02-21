Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον τελικό του Final 8 στο Κύπελλο, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

INTIME SPORTS

Στα «Δύο Αοράκια» κρίνεται ο φετινός Κυπελλούχος, όπου Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός αναμένεται να δώσουν μεγάλη «μάχη» για το τρόπαιο | Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/02).

Η ώρα του μεγάλου τελικού του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας έφτασε!

Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός διεκδικούν το τρόπαιο, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό αποκλείοντας την ΑΕΚ και το Μαρούσι, ενώ η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξεπέρασε τα εμπόδια του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή για να φτάσει μέχρι τον αγώνα που θα κρίνει τον κυπελλούχο για τη σεζόν 2025/26.

Τα Ολυμπιακός – Παναιτωλικός και Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος ανοίγουν την αυλαία της 22ης αγωνιστικής στη Super League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: