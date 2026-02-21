Ομάδες

Η μεγάλη επιστροφή του Ζινεντίν Ζιντάν: Αναλαμβάνει την εθνική Γαλλίας!
AP Photo/Angel Fernandez
Οnsports Τeam 21 Φεβρουαρίου 2026, 10:09
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η μεγάλη επιστροφή του Ζινεντίν Ζιντάν: Αναλαμβάνει την εθνική Γαλλίας!

Ο Ζινεντίν Ζιντάν επιστρέφει στους πάγκους, καθώς συμφώνησε να διαδεχτεί τον Ντιντιέ Ντεσάμπ ως προπονητής της εθνικής Γαλλίας.

Η επιστροφή του «Ζιζού» έρχεται μετά από πενταετή απουσία από τους πάγκους.

Ο Ζιντάν έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους «μπλε» και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2026. Η αποκάλυψη έγινε από τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, προκαλώντας… πανικό στα social media.

Ο Ζιντάν μετρά δύο επιτυχημένες θητείες στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία κατέκτησε τρία σερί Champions League και ένα πρωτάθλημα Ισπανίας. Στόχος του πλέον είναι να οδηγήσει τη Γαλλία στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου, όπως είχε πετύχει και ως ποδοσφαιριστής το 1998 και το 2000.



