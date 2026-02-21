Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τα προηγούμενα 30 ντέρμπι «αιωνίων» στο Κύπελλο Ελλάδας

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Η ώρα του μεγάλου τελικού του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας έφτασε, με Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό να κοντράρονται για 31η φορά στη διοργάνωση!

«Πράσινοι» κι «ερυθρόλευκοι» διεκδικούν το τρόπαιο, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η ομάδα του Πειραιά εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό, αποκλείοντας την ΑΕΚ και το Μαρούσι, ενώ το «τριφύλλι» ξεπέρασε τα εμπόδια του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή, για να φτάσει μέχρι τον αγώνα που θα κρίνει τον Κυπελλούχο για τη σεζόν 2025/26.

Αυτός είναι ο 13ος τελικός στον οποίο αναμετρώνται, με τον Παναθηναϊκό να έχει 8 κατακτήσεις έναντι 4ων του Ολυμπιακού στις μέχρι τώρα κόντρες τους. Συνολικά οι «πράσινοι» αναζητούν το 22ο Κύπελλό τους, ενώ οι Πειραιώτες αν τα καταφέρουν θα είναι η 13η φορά.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν αναμετρηθεί 30 φορές στο παρελθόν για το Κύπελλο. Αναλυτικά: