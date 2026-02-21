Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο δρόμος μέχρι τον 13ο τελικό «αιώνιων» στο Final 8 Κυπέλλου (βίντεο)
Η ώρα του μεγάλου τελικού του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας έφτασε! - Δείτε πώς Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έφτασαν μέχρι τον αγώνα που θα κρίνει τον τροπαιούχο για τη σεζόν 2025/26.
«Πράσινοι» κι «ερυθρόλευκοι» διεκδικούν το τρόπαιο, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό, αποκλείοντας την ΑΕΚ και το Μαρούσι, ενώ ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε τα εμπόδια του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή.
Τα αποτελέσματα των δύο «αιωνίων» στο Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας:
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
- Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 101-71
Ημιτελικοί
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
- Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91
- Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής 91-61
Τελικός
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου