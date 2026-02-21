Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο δρόμος μέχρι τον 13ο τελικό «αιώνιων» στο Final 8 Κυπέλλου (βίντεο)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
Οnsports Τeam 21 Φεβρουαρίου 2026, 11:46
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο δρόμος μέχρι τον 13ο τελικό «αιώνιων» στο Final 8 Κυπέλλου (βίντεο)

Η ώρα του μεγάλου τελικού του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας έφτασε! - Δείτε πώς Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έφτασαν μέχρι τον αγώνα που θα κρίνει τον τροπαιούχο για τη σεζόν 2025/26.

«Πράσινοι» κι «ερυθρόλευκοι» διεκδικούν το τρόπαιο, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό, αποκλείοντας την ΑΕΚ και το Μαρούσι, ενώ ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε τα εμπόδια του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή.

Τα αποτελέσματα των δύο «αιωνίων» στο Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας:

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

  • Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

  • Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 101-71

Ημιτελικοί

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

  • Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91

  • Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής 91-61

Τελικός

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: Με αλλαγές οι «ερυθρόλευκοι», οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα
3 λεπτά πριν Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: Με αλλαγές οι «ερυθρόλευκοι», οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση στο πρωτάθλημα» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ ενόψει ΟΦΗ
31 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση στο πρωτάθλημα» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ ενόψει ΟΦΗ
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Εντός έδρας ο Πανιώνιος, στου Ρέντη η Καλαμάτα – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (21/02)
55 λεπτά πριν Super League 2: Εντός έδρας ο Πανιώνιος, στου Ρέντη η Καλαμάτα – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (21/02)
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ζω το όνειρο μου, ανυπομονούμε για τον τελικό» | Οι δηλώσεις Νετζήπογλου
2 ώρες πριν Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ζω το όνειρο μου, ανυπομονούμε για τον τελικό» | Οι δηλώσεις Νετζήπογλου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved