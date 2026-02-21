Super League 2: Εντός έδρας ο Πανιώνιος, στου Ρέντη η Καλαμάτα – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (21/02)
Η πρεμιέρα έφερε ανακατατάξεις στη διεκδίκηση της ανόδου στον Β’ Όμιλο της Super League 2 και περιέπλεξε την κατάσταση όσον αφορά στην παραμονή.
Η 2η αγωνιστική σε playoffs και playouts αναμένεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.
Ο Πανιώνιος, με ορμή μετά το «διπλό» επί της Καλαμάτας (0-2), υποδέχεται τη Μαρκό, η οποία κατάφερε με γκολ του αναπληρωματικού τερματοφύλακα, Θεοδωράκη, να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας (1-1) απέναντι στον Ολυμπιακό Β’. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, που θα παίξει ρόλο ρυθμιστή, είχε ηττηθεί στην κανονική περίοδο, δύσκολα με 1-0, από τους «κυανέρυθρους» στη Νέα Σμύρνη.
Στο Προπονητικό Κέντρο του Ρέντη, η Καλαμάτα καλείται να ανασυνταχθεί μετά την ήττα από τον Πανιώνιο, που την έβαλε σε ρόλο διώκτη για πρώτη φορά φέτος. Ο Ολυμπιακός Β’, σαφώς βελτιωμένος το τελευταίο δίμηνο, έχασε στο… τσαφ το «τρίποντο» στο Μαρκόπουλο, αλλά στην κανονική διάρκεια είχε ηττηθεί με 4-1 από τη «Μαύρη Θύελλα».
Στα playouts, οι νίκες της Ελλάς Σύρου (2-1), του Αιγάλεω (1-0) και της Ηλιούπολης (1-0) έβαλαν σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τα Χανιά και τον Παναργειακό. Οι δύο ομάδες κοντράρονται στο Άργος, με τους γηπεδούχους να μην έχουν – ακόμη – νίκη φέτος.
Η Ελλάς Σύρου υποδέχεται στην Ερμούπολη το Αιγάλεω, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στα τέλη Οκτώβρη. Στο «Ελ Πάσο», η Athens Kallithea FC αντιμετωπίζει την Ηλιούπολη. Ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης γνώρισε την ήττα από το «Σίτι» στο ντεμπούτο του στον πάγκο της Καλλιθέας, ενώ η ομάδα του Θωμά Γράφα κέρδισε στο φινάλε τον Παναργειακό. Στην κανονική διάρκεια, πριν από περίπου 25 ημέρες, οι δύο ομάδες είχαν έρθει 1-1.
Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου σε playoffs και playouts
Playoffs
- 15:00 Πανιώνιος – Μαρκό (ACTION 24)
- 15:00 Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα (MEGA NEWS)
Playouts
- 15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω
- 15:00 Παναργειακός – Χανιά
- 15:00 Athens Kallithea FC – Ηλιούπολη
Οι βαθμολογίες
Playoffs (1η Αγωνιστική)
- Πανιώνιος 25 (2-0)
- Καλαμάτα ΠΣ 25 (0-2)
- ΓΣ Μαρκό 17 (1-1)
- Ολυμπιακός Β’ 15 (1-1)
Playouts (1η Αγωνιστική)
- Ελλάς Σύρου 15 (2-1)
- Athens Kallithea FC 13 (0-1)
- Αιγάλεω 12 (1-0)
- Ηλιούπολη 11 (1-0)
- Χανιά 6 (1-2)
- Παναργειακός 3 (0-1)