Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Μέσα ο Μιλουτίνοφ, με τρεις σέντερ οι «ερυθρόλευκοι»

Οnsports Τeam

Με τρεις καθαρούς σέντερ στη δωδεκάδα, αλλά χωρίς τον Αλεκ Πίτερς, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την εξάδα των ξένων τους, με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς να συμπεριλαμβάνονται κανονικά, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισαν.

Στη λίστα βρίσκεται και ο Ντόντα Χολ, επιλογή που δείχνει την πρόθεση του Γιώργος Μπαρτζώκας να έχει πλήρη κάλυψη στη θέση «5». Εκτός έμεινε ο Αλεκ Πίτερς, προκειμένου να διαμορφωθεί η σύνθεση στη ρακέτα, ενώ στην περιφέρεια προτιμήθηκε ο Μόντε Μόρις αντί του Φρανκ Νιλικίνα. Την εξάδα των ξένων συμπληρώνουν οι Ταϊσόν Ουόρντ και Εβάν Φουρνιέ.