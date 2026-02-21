Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου σημαιοφόρος στην τελετή λήξης

Hellenic Olympic Committee

Οnsports Τeam

Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου θα είναι σημαιοφόρος της Ελλάδας στην τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Η εκδήλωση, όπου θα πέσει η αυλαία της διοργάνωσης σε Μιλάνο / Κορτίνα θα διεξαχθεί στην Αρένα της Βερόνα.

H Tσιόβολου συμμετείχε στη γιγαντιαία τεχνική κατάβαση και στην τεχνική κατάβαση. Ήταν η δεύτερη συμμετοχή της σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Τελετή Λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής (22/02). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.