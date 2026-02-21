Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Hellenic Olympic Committee
Οnsports Τeam 21 Φεβρουαρίου 2026, 15:45
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου σημαιοφόρος στην τελετή λήξης

Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου θα είναι σημαιοφόρος της Ελλάδας στην τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Η εκδήλωση, όπου θα πέσει η αυλαία της διοργάνωσης σε Μιλάνο / Κορτίνα θα διεξαχθεί στην Αρένα της Βερόνα.

H Tσιόβολου συμμετείχε στη γιγαντιαία τεχνική κατάβαση και στην τεχνική κατάβαση. Ήταν η δεύτερη συμμετοχή της σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.  

Η Τελετή Λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής (22/02). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Νίκολιτς: «Μια ανοησία το κεκλεισμένων των θυρών – Κλείνουμε το γήπεδο στον κόσμο»
1 λεπτό πριν Νίκολιτς: «Μια ανοησία το κεκλεισμένων των θυρών – Κλείνουμε το γήπεδο στον κόσμο»
SUPER LEAGUE
LIVE CHAT Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Η κρίσιμη αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης»
13 λεπτά πριν LIVE CHAT Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Η κρίσιμη αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης»
BASKET LEAGUE
ΚΑΕ Μαρούσι κατά ΕΟΚ: «Μένος στα όρια της στοχοποίησης»
37 λεπτά πριν ΚΑΕ Μαρούσι κατά ΕΟΚ: «Μένος στα όρια της στοχοποίησης»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Με βασικό Λουίς κόντρα στον Παναιτωλικό
48 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Με βασικό Λουίς κόντρα στον Παναιτωλικό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved