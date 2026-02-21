Ομάδες

Ολυμπιακός: Με βασικό Λουίς κόντρα στον Παναιτωλικό
Onsports Team 21 Φεβρουαρίου 2026, 16:16
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Με βασικό Λουίς κόντρα στον Παναιτωλικό

Η ενδεκάδα που επιλέγει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση με την ομάδα του Αγρινίου.

Ο Ολυμπιακός «καίγεται» για νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να βάλουν τέλος στο κακό σερί αποτελεσμάτων, αλλά κυρίως να βάλουν στο… σακούλι τους τρεις βαθμούς που χρειάζονται στη Super League. Όλα αυτά ανάμεσα στα ματς με τη Λεβερκούζεν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχωρά σε rotation όπως αναμενόταν. Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Πιρόλα, Μπρούνο, στην άμυνα.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Γκαρθία με τον Σιπιόνι. Ο Τσικίνιο σε ελεύθερο ρόλο, με τους Λουίς και Νασιμέντο να δίνουν βοήθειες στον Ταρέμι που θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.

 HBr9KO_WsAAvH57.jpg



