Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Τρεις ώρες πριν το τζάμπολ στο γήπεδο ο Νάιτζερ Χέιζ-Ντέιβις (Photos, video)
Onsports Team 21 Φεβρουαρίου 2026, 17:31
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Τρεις ώρες πριν το τζάμπολ στο γήπεδο ο Νάιτζερ Χέιζ-Ντέιβις (Photos, video)

Ο Αμερικανός φόργουορντ των «πράσινων» βγήκε με τους συνεργάτες του Αταμάν για να προετοιμαστεί κατάλληλα για τον τελικό.

Ηράκλειο αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος 

Ο μεγάλος τελικός του Final-8, βρίσκει τους πάντες σε εγρήγορση. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μάλιστα, ήταν ο πρώτος σε αυτή τη διαδικασία της προσπάθειας για την καλύτερη δυνατή ετοιμότητα πριν από το τζάμπολ του σπουδαίου αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός φόργουορντ των «πράσινων», έκανε την εμφάνισή του περίπου 3 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. Προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τότε που ήρθε στην Ελλάδα.

Ο περυσινός MVP του Final-4 της Euroleague, μαζί με τους συνεργάτες του Αταμάν άρχισε να προετοιμάζεται για το ματς, προκειμένου να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση.

Το ζέσταμά του, μάλιστα, συνοδεύτηκε από κλασική μουσική η οποία έπαιζε στα ηχεία του γηπέδου την ώρα που άρχισε τη δουλειά ο νέος σταρ του Παναθηναϊκού. 

 639061723_1478760900498433_1717815497094432038_n.jpg

639766617_4029522094006503_7405926127636428884_n.jpg

637256014_1241278618219342_5624437754795651041_n.jpg

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Volley League: Νίκη στο tie break ο ΠΑΟΚ, βαθμό κορυφής ο Παναθηναϊκός
3 λεπτά πριν Volley League: Νίκη στο tie break ο ΠΑΟΚ, βαθμό κορυφής ο Παναθηναϊκός
SUPER LEAGUE
Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, «βλέπει» Ευρώπη ο Ατρόμητος
34 λεπτά πριν Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, «βλέπει» Ευρώπη ο Ατρόμητος
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Με πολλά προβλήματα στη Λάρισα για το ματς με την ΑΕΛ
39 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Με πολλά προβλήματα στη Λάρισα για το ματς με την ΑΕΛ
ΜΠΑΣΚΕΤ
LIVE Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο τελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας
1 ώρα πριν LIVE Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο τελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved