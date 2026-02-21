Παναθηναϊκός AKTOR: Τρεις ώρες πριν το τζάμπολ στο γήπεδο ο Νάιτζερ Χέιζ-Ντέιβις (Photos, video)

Onsports Team

Ο Αμερικανός φόργουορντ των «πράσινων» βγήκε με τους συνεργάτες του Αταμάν για να προετοιμαστεί κατάλληλα για τον τελικό.

Ηράκλειο αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο μεγάλος τελικός του Final-8, βρίσκει τους πάντες σε εγρήγορση. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μάλιστα, ήταν ο πρώτος σε αυτή τη διαδικασία της προσπάθειας για την καλύτερη δυνατή ετοιμότητα πριν από το τζάμπολ του σπουδαίου αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός φόργουορντ των «πράσινων», έκανε την εμφάνισή του περίπου 3 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. Προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τότε που ήρθε στην Ελλάδα.

Ο περυσινός MVP του Final-4 της Euroleague, μαζί με τους συνεργάτες του Αταμάν άρχισε να προετοιμάζεται για το ματς, προκειμένου να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση.

Το ζέσταμά του, μάλιστα, συνοδεύτηκε από κλασική μουσική η οποία έπαιζε στα ηχεία του γηπέδου την ώρα που άρχισε τη δουλειά ο νέος σταρ του Παναθηναϊκού.