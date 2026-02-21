LIVE CHAT Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Η κρίσιμη αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Eurokinissi Sports

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προέρχεται από απαιτητικό διάστημα, καθώς ηττήθηκε 2-0 από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στον πρώτο αγώνα των playoffs του Champions League, ενώ στο πρωτάθλημα έμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό. Το αποτέλεσμα αυτό τον διατήρησε στο -2 από την κορυφή και την ΑΕΚ, αυξάνοντας την ανάγκη για άμεση αντίδραση.

Ένα από τα βασικά ζητήματα για τους «ερυθρόλευκους» είναι η επιθετική τους λειτουργία, καθώς μετρούν τρία διαδοχικά παιχνίδια χωρίς γκολ, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 16 χρόνια. Την ίδια ώρα, στο μυαλό όλων βρίσκεται και η ρεβάνς στη Γερμανία απέναντι στη Λεβερκούζεν, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει διαχείριση στο ρόστερ. Εκτός αποστολής βρίσκονται οι Κλέιτον και Ροντινέι, καθώς και ο τιμωρημένος Ποντένσε, ενώ διαθέσιμοι είναι οι Ρέτσος και Πιρόλα.

Ο Παναιτωλικός ταξιδεύει στο Φάληρο με ανεβασμένη ψυχολογία, διανύοντας την καλύτερη περίοδό του στη σεζόν. Οι Αγρινιώτες προέρχονται από δύο διαδοχικές νίκες, απέναντι στην ΑΕΛ (εκτός με 4-1) και τον Αστέρα AKTOR (εντός με 3-1), αποτελέσματα που τους δίνουν ώθηση στη μάχη της παραμονής. Παρά τις απουσίες των Μπουχαλάκη και Μανρίκε λόγω τιμωρίας, στόχος είναι μια ανταγωνιστική εμφάνιση και ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως και την περσινή σεζόν, όταν απέσπασαν ισοπαλία χωρίς τέρματα στο ίδιο γήπεδο.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα: