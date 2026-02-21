Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η εξάδα ξένων του «τριφυλλιού» για τον τελικό του Final 8
Ο Εργκίν Αταμάν επαναφέρει στο ρόστερ τον Τσέντι Όσμαν με τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ να μένουν εκτός!
Ηράκλειο, αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος
Καμία έκπληξη δεν προέκυψε από την πλευρά του Παναθηναϊκού αναφορικά με τη λίστα των ξένων για τον αποψινό (21/02) τελικό Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακός.
Ο Εργκίν Αταμάν, άφησε εκτός τους Σορτς και Φαρίντ, καταλήγοντας στους έξι ξένους που θα έχει στη διάθεσή του για τη μεγάλη αναμέτρηση, επιλέγοντας τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Χέις-Ντέιβις και Χολμς.
Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού
- Τσέντι Όσμαν
- Ρισόν Χολμς
- Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
- Τζέριαν Γκραντ
- Κέντρικ Ναν
- Χουάντσο Ερνανγκόμεθ