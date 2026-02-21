Ομάδες

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η εξάδα ξένων του «τριφυλλιού» για τον τελικό του Final 8
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 21 Φεβρουαρίου 2026, 14:08
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ο Εργκίν Αταμάν επαναφέρει στο ρόστερ τον Τσέντι Όσμαν με τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ να μένουν εκτός!

Ηράκλειο, αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Καμία έκπληξη δεν προέκυψε από την πλευρά του Παναθηναϊκού αναφορικά με τη λίστα των ξένων για τον αποψινό (21/02) τελικό Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακός.

Ο Εργκίν Αταμάν, άφησε εκτός τους Σορτς και Φαρίντ, καταλήγοντας  στους έξι ξένους που θα έχει στη διάθεσή του για τη μεγάλη αναμέτρηση, επιλέγοντας τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Χέις-Ντέιβις και Χολμς.

Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού

  • Τσέντι Όσμαν
  • Ρισόν Χολμς
  • Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
  • Τζέριαν Γκραντ
  • Κέντρικ Ναν
  • Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

 



