Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η εξάδα ξένων του «τριφυλλιού» για τον τελικό του Final 8

Ο Εργκίν Αταμάν επαναφέρει στο ρόστερ τον Τσέντι Όσμαν με τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ να μένουν εκτός!

Ηράκλειο, αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Καμία έκπληξη δεν προέκυψε από την πλευρά του Παναθηναϊκού αναφορικά με τη λίστα των ξένων για τον αποψινό (21/02) τελικό Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακός.

Ο Εργκίν Αταμάν, άφησε εκτός τους Σορτς και Φαρίντ, καταλήγοντας στους έξι ξένους που θα έχει στη διάθεσή του για τη μεγάλη αναμέτρηση, επιλέγοντας τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Χέις-Ντέιβις και Χολμς.

Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού