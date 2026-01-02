Greek Basketball League: Οι διαιτητές της 13ης αγωνιστικής

Onsports Team

Η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές των αναμετρήσεων της 13ης αγωνιστικής στην GBL – Ποιοι σφυρίζουν τις αναμετρήσεις.

Τηγάνης, Χατζημπαλίδης και Τεφτίκης, θα είναι οι διαιτητές στο Άρης-Ολυμπιακός για τη 13η αγωνιστική της Greek Basketball League. Στο Μύκονος-ΠΑΟΚ η ΚΕΔ/ΕΟΚ τοποθέτησε την Τσαρούχα, τον Μαγκλογιάννη και τον Λεβεντάκο. Στο Telekom Center Athens όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχτεί την Καρδίτσα, ορίστηκαν Σκανδαλάκης, Μαλαμάς, Κωνσταντινίδου.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 13ης αγωνιστικής:

Σάββατο 3/1

Άνω Μεράς 15.45 Μύκονος Betsson-ΠΑΟΚ Τσαρούχα-Μαγκλογιάννης-Λεβεντάκος (Παλάτος)

Δ. Τόφαλος 18.15 Προμηθέας Π Βίκος Cola.-ΑΕΚ Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Ζιώγας (Πίγκας)

Ιβανώφειο 18.15 Ηρακλής-Περιστέρι Betsson Τσολάκος-Μαρινάκης-Καλογριάς (Παραλυκίδης)

Κυριακή 4/1

Καλλιθέας 13.00 Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection-Μαρούσι Chery Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Σπυρόπουλος (Βιτζηλαίος)

Αλεξάνδρειο 13.00 Άρης Betsson-Ολυμπιακός Τηγάνης-Χατζημπαλίδης-Τεφτίκης (Λαζαρίδης-Παπαπέτρου)

Telekom Center 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Καρδίτσα Ιαπωνική Σκανδαλάκης-Μαλαμάς-Κωνσταντινίδου (Διμπινούδης)