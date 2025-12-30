Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR 89-99: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)

Οnsports Team

Δείτε τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της αναμέτρησης Μαρούσι - Παναθηναϊκός κι ένα μοναδικό στατιστικό στοιχείο για το Τριφύλλι.

Σε... περίπατο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός AKTOR τον αγώνα με τον Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, επικρατώντας πολύ πιο άνετα απ’ ότι δείχνει το 99-89 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

Το ματς ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί το περασμένο Σάββατο (27/12), αλλά αναβλήθηκε λόγω της επιδημίας γρίπης Α που «χτύπησε» τους «πράσινους», αφήνοντας κλινήρεις για λίγες ημέρες συνολικά 8 παίκτες και 4 μέλη του τεχνικού τιμ.

Οι «πράσινοι» (είχαν 6 παίκτες με τουλάχιστον 14 πόντους!) αγωνίστηκαν χωρίς τον Κώστα Σλούκα ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο, αλλά θα είναι διαθέσιμος για το μεγάλο ντέρμπι της Παρασκευής (2/1, 21:15) με τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική της Euroleague, ενώ προφυλάχθηκαν οι Φαρίντ και Όσμαν που είχαν ταλαιπωρηθεί πολύ παραπάνω από την ίωση.

Πρώτοι σκόρερ για τους «πράσινους» ήταν οι Τι Τζέι Σορτς και Ομέρ Γιούρτσεβεν, που σημείωσαν από 15 πόντους, ενώ από το Μαρούσι ξεχώρισαν ο Σάλας με 23π. (3 τρίπ.) και Γουίλιαμς (20π.).

Δείτα τα highlights της αναμέτρησης: