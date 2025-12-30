Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αγωνίζεται στο Μαρούσι για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Με καθυστέρηση τριών ημερών διεξάγεται σήμερα (30/12) στο κλειστό του Αγίου Θωμά η αναμέτρηση ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Παναθηναϊκό AKTOR για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το περασμένο Σάββατο (27/12), αλλά αναβλήθηκε λόγω των 11 κρουσμάτων γρίπης τύπου Α που «χτύπησαν» την ομάδα του Τριφυλλιού. Οκτώ παίκτες των «πράσινων» και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου εμφάνισαν σοβαρά συμπτώματα και οδήγησαν σε αυτή την αναβολή.

Όλοι οι παίκτες ανάρρωσαν και βρέθηκαν τη Δευτέρα (29/12) στο Telekom Center Athens, ωστόσο, κάποιοι εξ αυτών δεν έχουν συνέλθει πλήρως και αναμένεται να μείνουν εκτός αποστολής για τον αγώνα με το Μαρούσι, ευελπιστώντας πως θα είναι σε καλύτερη κατάσταση για το ντέρμπι της EuroLeague που ακολουθεί (2/1, 21:15) με τον Ολυμπιακό.

Αυτός που δεδομένα θα απουσιάζει για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι ο Κώστας Σλούκας.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε και χθες ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, καθώς έχει ενοχλήσεις στο γόνατο. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν ταξίδεψε στο Κάουνας για την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι οι Τηγάνης, Μαρινάκης και Καραπαπάς.

Ο αγώνας Μαρούσι - Παναθηναϊκός θα κάνει τζάμπολ στις 18:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ