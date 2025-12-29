Μαρούσι - Παναθηναϊκός: Sold out ανακοίνωσαν οι γηπεδούχοι
Κατάμεστο θα είναι το κλειστό του Αγίου Θωμα για την αναμέτρηση ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Παναθηναϊκό AKTOR (30/12, 18:30).
Με μερικές ημέρες καθυστέρησης, μετά την αναβολή που πήρε λόγω των 11 κρουσμάτων γρίπης, θα διεξαχθεί την Τρίτη (18:30, 30/12) η αναμέτρηση ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Και μάλιστα θα γίνει σε ένα κατάμεστο κλειστό του Αγίου Θωμα!
Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Μαρούσι, τα εισιτήρια για το εξ αναβολής ματς εξαντλήθηκαν μέσα σε χρόνο-ρεκόρ και παρά την γιορτινή περίοδο.