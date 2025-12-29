Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παρελθόν από τον Πανιώνιο και ο Χαντς
Οnsports Τeam 29 Δεκεμβρίου 2025, 14:07
BASKET LEAGUE

Παρελθόν από τον Πανιώνιο και ο Χαντς

Παρελθόν από τον Πανιώνιο αποτελεί ο Τζέιλεν Χαντς, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκαρντ.

Τέλος από την ομάδα του Πανιωνίου ο Τζέιλεν Χαντς, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ. 

Ο Αμερικανός γκαρντ με τη φανέλα του Πανιωνίου κατέγραψε 17 αγώνες, σημειώνοντας 10 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ σε 20,3 λεπτά κατά μέσο όρο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

“Η ΚΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Jaylen Hands”.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Βατούτιν: «Οι ρωσικές ομάδες δεν είναι στα σχέδια της Εuroleague ή του ΝΒΑ Europe»
26 λεπτά πριν Βατούτιν: «Οι ρωσικές ομάδες δεν είναι στα σχέδια της Εuroleague ή του ΝΒΑ Europe»
EUROLEAGUE
Επίσημα στην Εφές ο Λι
53 λεπτά πριν Επίσημα στην Εφές ο Λι
SUPER LEAGUE
Νίκολιτς: «Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για τον τίτλο»
1 ώρα πριν Νίκολιτς: «Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για τον τίτλο»
BASKET LEAGUE
Παρελθόν από τον Πανιώνιο και ο Χαντς
2 ώρες πριν Παρελθόν από τον Πανιώνιο και ο Χαντς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved