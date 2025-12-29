Παρελθόν από τον Πανιώνιο και ο Χαντς

Οnsports Τeam

Παρελθόν από τον Πανιώνιο αποτελεί ο Τζέιλεν Χαντς, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκαρντ.

Τέλος από την ομάδα του Πανιωνίου ο Τζέιλεν Χαντς, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ.

Ο Αμερικανός γκαρντ με τη φανέλα του Πανιωνίου κατέγραψε 17 αγώνες, σημειώνοντας 10 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ σε 20,3 λεπτά κατά μέσο όρο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

“Η ΚΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Jaylen Hands”.