Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Greek Basketball League: Στην Καρδίτσα ο ΠΑΟΚ, «μάχη» Περιστέρι με Προμηθέα
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 28 Δεκεμβρίου 2025, 10:32
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ / Περιστέρι / Προμηθέας Πατρών

Greek Basketball League: Στην Καρδίτσα ο ΠΑΟΚ, «μάχη» Περιστέρι με Προμηθέα

Δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής (28/12) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Basketball League, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στη μάχη της κορυφής όσο και στη διεκδίκηση καλύτερης βαθμολογικής θέσης.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Καρδίτσας (13:00), με στόχο να διατηρηθεί στην 3η θέση της βαθμολογίας. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, ενώ και οι πρόσφατες μεταγραφικές προσθήκες έχουν δώσει νέα δυναμική και βάθος στο ρόστερ του. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Καρδίτσας, υπό τις οδηγίες του Νίκου Παπανικολόπουλου, γνωρίζει τις δυσκολίες της αποστολής της, όμως στην έδρα της παρουσιάζεται πάντα ανταγωνιστική και ικανή να βάλει δύσκολα σε κάθε αντίπαλο.

Στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δράση της δεύτερης ημέρας στη 12η αγωνιστική, το Περιστέρι υποδέχεται τον Προμηθέα (16:00) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της έδρας της, απέναντι σε έναν αντίπαλο με ποιότητα και υψηλές φιλοδοξίες.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ - Άρης 82-76

Κολοσσός - Μύκονος 83-97

Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ

16:00 Περιστέρι - Προμηθέας

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

18:30 Μαρούσι - Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία (Ν-Η)

1. Ολυμπιακός 20β | 10-0

2. Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1

3. ΠΑΟΚ 18β | 8-2

4. ΑΕΚ 18β | 7-4

5. Άρης Betsson 16β | 5-6

6. Μύκονος Betsson 16β | 5-6

7. Ηρακλής 16β | 5-6

8. Περιστέρι Betsson 15β | 5-5

9. Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5

10. Καρδίτσα 14β | 4-6

11. Πανιώνιος 13β | 1-11

12. Κολοσσός Ρόδου 13β | 2-9

13. Μαρούσι 12β | 2-8

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ

18:15 Ηρακλής - Περιστέρι

18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ

Κυριακή 4 Ιανουαρίου

13:00 Άρης - Ολυμπιακός

13:00 Κολοσσός - Μαρούσι

16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Η ΑΕΚ πήρε το μεγάλο ματς με τον Άρη – Νίκη της Μυκόνου επί του Κολοσσού

Greek Basketball League: Η ΑΕΚ πήρε το μεγάλο ματς με τον Άρη – Νίκη της Μυκόνου επί του Κολοσσού
BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Περίπατος του Ηρακλή κόντρα στον Πανιώνιο – Παραιτήθηκε ο Ζούρος

Greek Basketball League: Περίπατος του Ηρακλή κόντρα στον Πανιώνιο – Παραιτήθηκε ο Ζούρος
BASKET LEAGUE

Άλεν: «Θέλουμε να συνεχίσουμε το καλό σερί»

Άλεν: «Θέλουμε να συνεχίσουμε το καλό σερί»

Ροή ειδήσεων

STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/12) - Πού θα δείτε Basketball League και δράση στην Ευρώπη
14 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/12) - Πού θα δείτε Basketball League και δράση στην Ευρώπη
EUROLEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κινείται για Τζόουνς που «τελειώνει» από Παρτιζάν
49 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κινείται για Τζόουνς που «τελειώνει» από Παρτιζάν
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Στην Καρδίτσα ο ΠΑΟΚ, «μάχη» Περιστέρι με Προμηθέα
1 ώρα πριν Greek Basketball League: Στην Καρδίτσα ο ΠΑΟΚ, «μάχη» Περιστέρι με Προμηθέα
NBA
NBA: Ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε στο τέλος και προκάλεσε σύρραξη με Μπουλς
2 ώρες πριν NBA: Ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε στο τέλος και προκάλεσε σύρραξη με Μπουλς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved