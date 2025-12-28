Greek Basketball League: Στην Καρδίτσα ο ΠΑΟΚ, «μάχη» Περιστέρι με Προμηθέα

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής (28/12) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Basketball League, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στη μάχη της κορυφής όσο και στη διεκδίκηση καλύτερης βαθμολογικής θέσης.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Καρδίτσας (13:00), με στόχο να διατηρηθεί στην 3η θέση της βαθμολογίας. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, ενώ και οι πρόσφατες μεταγραφικές προσθήκες έχουν δώσει νέα δυναμική και βάθος στο ρόστερ του. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Καρδίτσας, υπό τις οδηγίες του Νίκου Παπανικολόπουλου, γνωρίζει τις δυσκολίες της αποστολής της, όμως στην έδρα της παρουσιάζεται πάντα ανταγωνιστική και ικανή να βάλει δύσκολα σε κάθε αντίπαλο.

Στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δράση της δεύτερης ημέρας στη 12η αγωνιστική, το Περιστέρι υποδέχεται τον Προμηθέα (16:00) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της έδρας της, απέναντι σε έναν αντίπαλο με ποιότητα και υψηλές φιλοδοξίες.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ - Άρης 82-76

Κολοσσός - Μύκονος 83-97

Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ

16:00 Περιστέρι - Προμηθέας

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

18:30 Μαρούσι - Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία (Ν-Η)

1. Ολυμπιακός 20β | 10-0

2. Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1

3. ΠΑΟΚ 18β | 8-2

4. ΑΕΚ 18β | 7-4

5. Άρης Betsson 16β | 5-6

6. Μύκονος Betsson 16β | 5-6

7. Ηρακλής 16β | 5-6

8. Περιστέρι Betsson 15β | 5-5

9. Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5

10. Καρδίτσα 14β | 4-6

11. Πανιώνιος 13β | 1-11

12. Κολοσσός Ρόδου 13β | 2-9

13. Μαρούσι 12β | 2-8

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ

18:15 Ηρακλής - Περιστέρι

18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ

Κυριακή 4 Ιανουαρίου

13:00 Άρης - Ολυμπιακός

13:00 Κολοσσός - Μαρούσι

16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα