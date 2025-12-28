Άλεν: «Θέλουμε να συνεχίσουμε το καλό σερί»

Onsports Team

Ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ μίλησε για το ματς με την Καρδίτσα, στο οποίο ο «δικέφαλος» θέλει να μεγαλώσει το νικηφόρο σερί του.

Το σερί νικών και καλών εμφανίσεων θέλει να συνεχίσει και στην Καρδίτσα ο ΠΑΟΚ, για να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο το 2025. Στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς (Κυριακή 28/12,13:00) ο ΠΑΟΚ ευελπιστεί να πετύχει την 9η νίκη στο πρωτάθλημα και την 5η εκτός έδρας, συνεχίζοντας ένα σερί που έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο.

Η προετοιμασία της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς ολοκληρώθηκε με την προπόνηση που έγινε στο PAOK Sports Arena. Στην αποστολή και στη διάθεση του Σλοβένου προπονητή είναι οι καλαθοσφαιριστές: Τίμι Άλεν, Κλίβελαντ Μέλβιν, Μπράιν Ταϊρί, Αντώνης Κόνιαρης, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Θοδωρής Ζάρας, Μάρβιν Τζόουνς, Νίκος Περσίδης, Πάτρικ Μπέβερλι, Γιώργος Φίλλιος, Μπεν Μουρ, Χρήστος Μανθόπουλος, Τόμας Ντίμσα.

Για τον αγώνα του ΠΑΟΚ στην Καρδίτσα μίλησε ο Άλεν. «Είναι πάντα ωραία να επιστρέφεις από τη μικρή διακοπή των Χριστουγέννων για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Κάναμε καλές προπονήσεις και αυτό που όλοι θέλουμε είναι να μπούμε ξανά στο γήπεδο, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να δεθούμε ακόμη περισσότερο με τους συμπαίκτες μου. Είμαστε λίγο διάστημα όλοι μαζί, έχουμε ένα καλό σερί και θέλουμε να το συνεχίσουμε. Νομίζω ότι όσο περνά ο καιρός μόνο καλύτεροι μπορούμε να γίνουμε και σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε πολύ περισσότερα», είπε ο Αμερικανός φόργουορντ και αναφέρθηκε στη δική του προσαρμογή στην ομάδα.

«Είναι όλα υπέροχα. Είναι μία νέα πρόκληση για μένα, είναι μία κατάσταση με μεγάλο ενδιαφέρον. Μου αρέσει το νέο μου περιβάλλον, όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω μου. Χαίρομαι που είμαι εδώ και θα συνεχίσω να πιέζω τον εαυτό μου για να βελτιώνομαι. Νιώθω όλο και πιο άνετα και μόνο καλύτερος μπορώ να γίνω μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία».