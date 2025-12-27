Greek Basketball League: Ντέρμπι ΑΕΚ - Άρης στα Άνω Λιόσια | Όλο το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

Onsports Team

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται το απόγευμα του Σαββάτου η δράση στη Stoiximan Basketball League για την 11η αγωνιστική, μετά και την αναβολή του αγώνα Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, τόσο στην κορυφή όσο και στη μάχη της παραμονής.

Στα Άνω Λιόσια, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη (16:00) στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Η Ένωση θέλει να δώσει συνέχεια στο θετικό της σερί, προερχόμενη από το σημαντικό «διπλό» στη Μύκονο, και να εδραιωθεί στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης δείχνει να βρίσκει ρυθμό και αγωνιστική σταθερότητα, ταξιδεύοντας στην Αθήνα με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα επιβεβαιώσει τη βελτιωμένη του εικόνα.

Την ίδια ώρα, στη Ρόδο, ο Κολοσσός υποδέχεται τη Μύκονο σε μία ακόμη αναμέτρηση με ξεχωριστό βαθμολογικό βάρος. Η ομάδα της Ρόδου βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 2-8 και προέρχεται από πέντε διαδοχικές ήττες, έχοντας πανηγυρίσει μόλις μία νίκη στα οκτώ πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Από την άλλη πλευρά, η Μύκονος βρίσκεται εντός της οκτάδας με ρεκόρ 4-6 και αναζητά σταθερότητα, καθώς μετρά μία νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της, θέλοντας να διατηρηθεί σε τροχιά playoffs.

Λίγο αργότερα, στο Ιβανώφειο (18:15), ο Πανιώνιος φιλοξενείται από τον Ηρακλή σε ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Οι «κυανέρυθροι» αναζητούν μία νίκη-ανάσα, που θα τους βοηθήσει να απομακρυνθούν από τον πάτο της βαθμολογίας, απέναντι σε έναν Ηρακλή που, υπό την καθοδήγηση του Λούκιτς, παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, ειδικά στην έδρα του. Το ματς αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες «καίγονται» για το θετικό αποτέλεσμα.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

16:00 ΑΕΚ - Άρης ΕΡΤ2 Σπορ

16:00 Κολοσσός - Μύκονος ERTSPORTS 1

18:15 Ηρακλής - Πανιώνιος ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ ΕΡΤ2 Σπορ

16:00 Περιστέρι - Προμηθέας ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

18:30 Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR ΕΡΤ2 Σπορ

Ρεπό: Ολυμπιακός

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 20β | 10-0

2. Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1

3. ΠΑΟΚ 18β | 8-2

4. ΑΕΚ 16β | 6-4

5. Άρης Betsson 15β | 5-5

6. Περιστέρι Betsson 15β | 5-5

7. Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5

8. Μύκονος Betsson 14β | 4-6

9. Ηρακλής 14β | 4-6

10. Καρδίτσα 14β. | 4-6

11. Μαρούσι 12β. | 2-8

12. Κολοσσός Ρόδου 12β. | 2-8

13. Πανιώνιος 12β | 1-10

Η επόμενη αγωνιστική (13η):

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Μύκονος - ΠΑΟΚ

Ηρακλής - Περιστέρι

Προμηθέας - ΑΕΚ

Κυριακή 4 Ιανουαρίου

Άρης - Ολυμπιακός

Κολοσσός Ρόδου - Μαρούσι

Παναθηναϊκός AKTOR - Καρδίτσα

Ρεπό: Πανιώνιος