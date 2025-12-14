Γιώργος Μπαρτζώκας: Νέο επεισόδιο με οπαδό στο Περιστέρι - Ολυμπιακός

Onsports Team

Πρωταγωνιστής σε ένα ακόμα γήπεδο ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να ανοίγει διάλογο σε έντονο ύφος με φίλαθλο στην εξέδρα.

Ένα ακόμα επεισόδιο σε αγώνα του Ολυμπιακού με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα προέκυψε κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με το Περιστέρι.

Στο τέλος του ημιχρόνου και κατά την αποχώρηση των ομάδων και των διαιτητών προς τα αποδυτήρια, υπήρχαν αρκετές απόδοκιμασίες από φίλους των γηπεδούχων.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, λίγο πριν μπει στη φυσούνα ήταν ο μόνος που θέλησε να απαντήσει σε έντονο τόνο και να ανοίξει διάλογο με έναν οπαδό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και να απειληθεί επεισόδιο.

Ευτυχώς, οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στη μέση και το περιστατικό τελείωσε γρήγορα, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να πηγαίνει στα αποδυτήρια, έχοντας καταφέρει να βάλει... φωτιά σε ένα ήρεμο παιχνίδι.