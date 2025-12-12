Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Από το αεροδρόμιο στην προπόνηση για meeting με video
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 19:08
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Από το αεροδρόμιο στην προπόνηση για meeting με video

Απ’ ευθείας για προπόνηση οι «πράσινοι», αμέσως μετά την επιστροφή της αποστολής από το Μιλάνο και την ήττα από την Αρμάνι.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR επέστρεψε από το Μιλάνο. Εκεί οι «πράσινοι» ηττήθηκαν από την Αρμάνι, παρουσιάζοντας κακή αγωνιστική εικόνα, η οποία όπως είναι λογικό προβλημάτισε τους πάντες.

Αμέσως μετά την άφιξη στην Αθήνα, όλη η ομάδα κατευθύνθηκε στο Telekom Center Athens, καθώς χρόνος για ξεκούραση δεν υπήρχε. Εκεί έκαναν meeting και είδαν video για όσα έγιναν στο ματς της Ιταλίας και σαφώς ήταν πολλά εκείνα που έπρεπε να επισημανθούν.

Στη συνέχεια έγινε προπόνηση των «πράσινων», καθώς το Σάββατο (13/12) υπάρχει η δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την Greek Basketball League.



