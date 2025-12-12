Υποβιβάζεται από την Elite κατηγορία ο Τάσος Σιδηρόπουλος

Onsports Team

Ο διεθνής διαιτητής θα βρεθεί στην 1η κατηγορία όπως αναφέρει δημοσίευμα, κάτι που σημαίνει πως υποβιβάζεται από το γκρουπ των κορυφαίων ρέφερι.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, ο Τάσος Σιδηρόπουλος θα πάψει να ανήκει στην Elite κατηγορία διαιτητών. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα του law5-theref.blogspot.com, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή διαιτησία.

Εκεί λοιπόν αποκαλύπτεται πως στην κορυφαία κατηγορία θα προαχθεί ο Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία). Είναι ο ρέφερι που ορίστηκε να διευθύνει το Άρης – Ολυμπιακός την Κυριακή. Το ίδιος θα συμβεί και με τους Έρικ Λάμπρεχτς (Βέλγος), Κρίστοφερ Καβανάχ (Αγγλος), Νίκολας Γουόλς (Σκωτσέζος), Ντονάτας Ρούμσας (Λιθουανός) και Ράντε Ομπέρνοβιτς (Σλοβένος).

Αναφορικά με το ελληνικό ενδιαφέρον, η Αναστασία Μυλοπούλου προάγεται στην πρώτη κατηγορία των γυναικών διαιτητών.