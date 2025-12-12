Ομάδες

ΑΕΚ ενόψει Παναθηναϊκού: «Να σπεύσετε νωρίτερα στο γήπεδο και στο τζάμπολ να είμαστε όλοι μαζί»
Οnsports Τeam 12 Δεκεμβρίου 2025, 13:55
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός

ΑΕΚ ενόψει Παναθηναϊκού: «Να σπεύσετε νωρίτερα στο γήπεδο και στο τζάμπολ να είμαστε όλοι μαζί»

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τους φίλους της ομάδας που θα δώσουν το παρών στο γήπεδο αύριο το βράδυ στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. 

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της τόνισε πως συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR και κάλεσε τους οπαδούς της να βρεθούν νωρίτερα στον αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι συνεχίζεται η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό ΑKTOR (Σάββατο, 13/12, 20:30), η οποία θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,
 
Επειδή τις τελευταίες ώρες παρατηρείται έντονη κινητικότητα, παρακαλείσθε να σπεύσετε στο γήπεδο νωρίτερα, ήτοι από τις 19:00, προκειμένου για δική σας διευκόλυνση και αποφυγής συνωστισμού, και για να είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στο τζάμπολ της αναμέτρησης.


