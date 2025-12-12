ΑΕΚ ενόψει Παναθηναϊκού: «Να σπεύσετε νωρίτερα στο γήπεδο και στο τζάμπολ να είμαστε όλοι μαζί»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι συνεχίζεται η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό ΑKTOR (Σάββατο, 13/12, 20:30), η οποία θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,
Επειδή τις τελευταίες ώρες παρατηρείται έντονη κινητικότητα, παρακαλείσθε να σπεύσετε στο γήπεδο νωρίτερα, ήτοι από τις 19:00, προκειμένου για δική σας διευκόλυνση και αποφυγής συνωστισμού, και για να είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στο τζάμπολ της αναμέτρησης.