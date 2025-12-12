ΑΕΚ ενόψει Παναθηναϊκού: «Να σπεύσετε νωρίτερα στο γήπεδο και στο τζάμπολ να είμαστε όλοι μαζί»

Οnsports Τeam

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τους φίλους της ομάδας που θα δώσουν το παρών στο γήπεδο αύριο το βράδυ στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της τόνισε πως συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR και κάλεσε τους οπαδούς της να βρεθούν νωρίτερα στον αγώνα.