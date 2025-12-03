Κλαβέλ: «Δεν μπορούσα να πω όχι στην ΑΕΚ»

Οnsports Τeam

Ο Τζιαν Κλαβέλ σε δηλώσεις του στάθηκε στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην ΑΕΚ.

Ανυπόμονος να ξεκίνησει να αγωνίζετι με τη φανέλα της νέας του ομάδα εμφανίστηκε ο Τζιαν Κλαβέλ, ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει βαρόμετρο για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του σε Μέσο του Πουέρτο Ρίκο:

Για την ΑΕΚ: «Είμαι απίστευτα ευγνώμων στον Θεό για αυτή την ευκαιρία. Είμαι ευγνώμων στον σύλλογο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Γνωρίζω την Ελλάδα αρκετά καλά και γνωρίζω πολύ καλά το πρωτάθλημα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για έναν τόσο ιστορικό σύλλογο. Ανυπομονώ να αρχίσω να παίζω», ανέφερε ο άλλοτε άσος του Προμηθέα.

Για την αποχώρησή του από την Βαλτσέα, με την οποία είχε μηνιαίο συμβόλαιο: «Το συμβόλαιο ήταν σε ισχύ, οπότε αν προέκυπτε μια ομάδα που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα μπορούσα να πάω εκεί. Μου άρεσε η Ρουμανία. Οι άνθρωποι ήταν πολύ ευγενικοί. Μου φέρθηκαν απίστευτα καλά. Δεν μπορώ να παραπονεθώ. Αλλά η ευκαιρία με την ΑΕΚ προέκυψε και με μια τέτοια ομάδα δεν μπορούσα να αφήσω την ευκαιρία και να πω όχι».