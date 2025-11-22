Κακλαμανάκης: «Δύσκολο το παιχνίδι με τον Κολοσσό»

Οnsports team

Με τον Κολοσσό θα αναμετρηθεί το Σάββατο (22/11, 16:00, ERTSPORTS 1) το Περιστέρι Betsson στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου μετά την πρόκριση στην φάση των «16» του FIBA Europe Cup είναι έτοιμοι για μια ακόμη δύσκολη αναμέτρηση απέναντι σ’ έναν αντίπαλο, ο οποίος ειδικά εντός έδρας είναι πολύ ανταγωνιστικός.

«Προερχόμαστε από μια νίκη απέναντι στην Μπρνο και μια σημαντική πρόκριση για εμάς και έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια πολύ physical ομάδα όπως είναι ο Κολοσσός» υποστηρίζει ο Δημήτρης Κακλαμανάκης.

Και συμπλήρωσε: «Θα είναι σημαντικό για εμάς να παρουσιαστούμε με αυτοπεποίθηση από την τελευταία μας νίκη, ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη».