GBL: Αποστολή στη Μύκονο ο Παναθηναϊκός AKTOR – Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (22/11)

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την «100άρα» κόντρα στην Ντουμπάι στη Euroleague, αντιμετωπίζει τη Μύκονο, για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (22/11).

Με τέσσερις αγώνες ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής στην GBL.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την επιβλητική νίκη επί της Ντουμπάι στη Euroleague, αντιμετωπίζει τη νεοφώτιστη, αλλά άκρως αξιόμαχη Μύκονο.

Ο Ντίνος Μήτογλου απέχει 17 πόντους από το να προσπεράσει τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, Νίκο Γκάλη (1.586 πόντους), μπαίνοντας έτσι στο Top-10 των κορυφαίων σκόρερ του «τριφυλλιού» στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αντίστοιχα, ο Κέντρικ Ναν θα βρεθεί στην πρώτη δεκάδα των ξένων σκόρερ, αν μπορέσει να σκοράρει 15 πόντους. Ο Αμερικανός θα ξεπεράσει τον Ιμπραΐμ Κουτλουάι, ο οποίος έχει 884 πόντους.

Από εκεί και πέρα, ο Κολοσσός υποδέχεται στη Ρόδο το Περιστέρι, ενώ ο Άρης φιλοξενεί τον Προμηθέας. Τέλος, ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καρδίτσα, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για το μέλλον του.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (22/11) στην GBL

16:00 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι Betsson (ΕΡΤ Sports 1)

18:15 Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

18:15 Πανιώνιος – Καρδίτσα (ΕΡΤ Sports 1)

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (22/11)