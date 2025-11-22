GBL: Αποστολή στη Μύκονο ο Παναθηναϊκός AKTOR – Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (22/11)
Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την «100άρα» κόντρα στην Ντουμπάι στη Euroleague, αντιμετωπίζει τη Μύκονο, για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (22/11).
Με τέσσερις αγώνες ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής στην GBL.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την επιβλητική νίκη επί της Ντουμπάι στη Euroleague, αντιμετωπίζει τη νεοφώτιστη, αλλά άκρως αξιόμαχη Μύκονο.
Ο Ντίνος Μήτογλου απέχει 17 πόντους από το να προσπεράσει τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, Νίκο Γκάλη (1.586 πόντους), μπαίνοντας έτσι στο Top-10 των κορυφαίων σκόρερ του «τριφυλλιού» στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Αντίστοιχα, ο Κέντρικ Ναν θα βρεθεί στην πρώτη δεκάδα των ξένων σκόρερ, αν μπορέσει να σκοράρει 15 πόντους. Ο Αμερικανός θα ξεπεράσει τον Ιμπραΐμ Κουτλουάι, ο οποίος έχει 884 πόντους.
Από εκεί και πέρα, ο Κολοσσός υποδέχεται στη Ρόδο το Περιστέρι, ενώ ο Άρης φιλοξενεί τον Προμηθέας. Τέλος, ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καρδίτσα, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για το μέλλον του.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (22/11) στην GBL
- 16:00 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι Betsson (ΕΡΤ Sports 1)
- 18:15 Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 18:15 Πανιώνιος – Καρδίτσα (ΕΡΤ Sports 1)
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (22/11)
|
11:45
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Παναθλητικός Συκεών – Παναθηναϊκός
|
Α1 Basketball League Γυναικών
|
13:00
|
Novasports 6HD
|
Ισπανία – Γερμανία
|
Davis Cup 2025
|
13:30
|
Novasports Premier League
|
Premier League Kick-off
|
12η αγωνιστική
|
13:45
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Παναθηναϊκός – Ρέα
|
Ποδόσφαιρο
|
14:00
|
Action 24
|
Ηρακλής – Καβάλα
|
Greek Super League 2 2025-2026
|
14:30
|
Novasports Premier League
|
Μπέρνλι – Τσέλσι
|
Premier League 2025/26
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Κόβεντρι - Γουέστ Μπρομ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
15:00
|
Novasports 6HD
|
Ισπανία – Γερμανία
|
Davis Cup 2025
|
15:00
|
Novasports 1HD
|
Αλαβές – Θέλτα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Ουντινέζε – Μπολόνια
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Κάλιαρι – Τζένοα
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
ΕΡΤ Sports 1
|
Κολοσσός - Περιστέρι Betsson
|
Stoiximan GBL
|
16:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Μύκονος Betsson - Παναθηναϊκός AKTOR
|
Stoiximan GBL
|
16:30
|
Novasports Extra 4
|
Άουγκσμπουργκ – Αμβούργο
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports Extra 3
|
Χάιντενχαϊμ – Γκλάντμπαχ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports Extra 2
|
Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports Extra 1
|
Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports Prime
|
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
16:30
|
Novasports 3HD
|
Μπάγερν Μονάχου – Φράιμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:40
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Αλ Χιλάλ - Αλ Φατέχ
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
16:45
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
NBA on Fire 2025-26 Ε4
|
Μπάσκετ
|
17:00
|
Novasports Premier League
|
Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports Start
|
Φούλαμ – Σάντερλαντ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports 6HD
|
Ισπανία – Γερμανία
|
Davis Cup 2025
|
17:00
|
Novasports 5HD
|
Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports 4HD
|
Μπόρνμουθ - Γουέστ Χαμ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports 2HD
|
Μπράιτον – Μπρέντφορντ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Μπέρμιγχαμ – Νόριτς
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
17:15
|
Novasports 1HD
|
Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
18:15
|
ΕΡΤ Sports 1
|
Πανιώνιος – Καρδίτσα
|
Stoiximan GBL
|
18:15
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Άρης Betsson – Προμηθέας
|
Stoiximan GBL
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Γρανάδα - Ρεάλ Μαδρίτης
|
ACB Liga Endesa 2025-26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Φιορεντίνα – Γιουβέντους
|
Serie A 2025-26
|
19:15
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Τρέντο – Τρεβίζο
|
Lega Basket Serie A 2025-26
|
19:30
|
Novasports Premier League
|
Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι
|
Premier League 2025/26
|
19:30
|
Novasports Prime
|
Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
19:30
|
Novasports 3HD
|
Κολωνία - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
|
Bundesliga 2025/26
|
19:30
|
Novasports 1HD
|
Οσασούνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Αλ Χιλάλ - Αλ Φατέχ
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
19:45
|
Novasports 2HD
|
Άγιαξ – Εξέλσιορ
|
Eredivisie 2025/26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Σάρλοτ Χόρνετς - Λος Άντζελες Κλίπερς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
UFC Fight Night 2025
|
Αρμάν Τσαρουκιάν - Νταν Χούκερ
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Ολυμπιακός – Ατρόμητος
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
20:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Παναθηναϊκός – Μίλων
|
Volley League Ανδρών 2025-26
|
21:30
|
Novasports Start
|
Ντάρμσταντ - Γκρόιτερ Φιρτ
|
Bundesliga 2 2025/26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Νάπολι – Αταλάντα
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Σεντ Μίρεν – Σέλτικ
|
William Hill Scottish Premiership 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Oktagon 2025
|
80 (Γερμανία, Μόναχο)
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Λανούς - Ατλέτικο Μινέιρο
|
Copa Sudamericana 2025
|
00:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Ορλάντο Μάτζικ - Νιου Γιορκ Νικς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
|
05:45
|
ANT1 / ΑΝΤ1+
|
Formula 1 2025 - Γκραν Πρι Λας Βέγκας
|
Αγώνας