Formula 1: Ο Νόρις κέρδισε την pole position στο βροχερό Λας Βέγκας

AP Photo/John Locher

Onsports Team

Ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στη Formula 1 έκανε ο Λάντο Νόρις, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στις κατακτήτριες του Grand Prix του Λας Βέγκας.

Ο πιλότος της McLaren εκμεταλλεύτηκε τις βροχερές συνθήκες και θα εκκινήσει μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Νόρις εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δημιουργήθηκε μπροστά του, καθώς αν το circuit έμενε στεγνό πιθανότατα δεν θα είχε πολλές ελπίδες να τα καταφέρει. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Grand Prix του Λας Βέγκας, όπου οι «πιλότοι» κλήθηκαν να διαχειριστούν τη βροχή στις δοκιμές κατάταξης.

Ο Νόρις μπόρεσε να κρύψει τα μειονεκτήματα της MCL39 και θα εκκινήσει πρώτος στον αγώνα, έχοντας δίπλα του τη Red Bull του Μαξ Φερστάπεν. Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes τα πήγε εξαιρετικά στις δύο πρώτες περιόδους (έκανε τον ταχύτερο γύρο) με τα πλήρως βρόχινα, αλλά δυσκολεύτηκε πολύ με τα ενδιάμεσα ελαστικά στο Q3 κι έμεινε τέταρτος

Ο εντυπωσιακός Σάινθ πέρασε προσωρινά στην πρώτη θέση, αλλά στη συνέχεια ήρθαν οι ταχύτεροι Φερστάπεν και Νόρις, ο οποίος ήταν 0,32’’ ταχύτερος από τον Ολλανδό Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Ο Όσκαρ Πιάστρι στάθηκε άτυχος, καθώς στον τελευταίο γύρο του συνάντηση την RB του Ισάκ Χάτζαρ και στην προσπάθεια του να τον προσπεράσει βγήκε εκτός πίστας στη στροφή 12.

Καταστροφική ήταν η διαδικασία για τη Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να μην βρίσκει ποτέ την ταχύτητα που ήθελε, ενώ είχε κι έξοδο, με αποτέλεσμα να μείνει στην 9η θέση. Ο Λιούις Χάμιλτον αποκλείστηκε από το Q1, καθώς δεν κατάφερε να κάνει τα ελαστικά του να δουλέψουν.