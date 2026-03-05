«Σ'αγαπάμε»: Συγκινεί η ανάρτηση του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ για τα γενέθλια του Μπρούκλιν

Onsports Team

Οι δημόσιες ευχές του ζευγαριού για τα 27α γενέθλια του πρωτότοκου γιου τους, εν μέσω της οικογενειακής διαμάχης

Μπορεί το τελευταίο διάστημα η οικογενειακή διαμάχη των Μπέκαμ να έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης, με τον Μπρούκλιν να εξαπολύσει «πυρά» κατά των γονιών και των αδελφών του, ωστόσο για τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια τίποτα δεν μπορεί να σπάσει τον ισχυρό δεσμό με τον πρωτότοκο γιο τους.

Με αφορμή τα 27α γενέθλια του Μπρούκλιν, οι γονείς του θέλησαν να του ευχηθούν δημόσια με συγκινητικές αναρτήσεις μέσω των social media.

Ο Ντέιβιντ δημοσίευσε δύο στιγμιότυπα από την παιδική ηλικία του γιου του. Στο ένα φαίνεται ο ίδιος με την Βικτόρια και τον μικρό Μπρούκλιν σε μία πισίνα. «27 σήμερα, χρόνια πολλά Bust. Σ'αγαπάμε», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ προσφωνόντας τον γιο του με το παρατσούκλι του. Το δεύτερο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους είναι μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του ίδιου με τον Μπρούκλιν, πάνω στην οποία γράφει ξανά: «Χρόνια πολλά Bust. Σ'αγαπάμε».

Με τη σειρά της η Βικτόρια Μπέκαμ ανήρτησε μία φωτογραφία με την ίδια και τον Μπρούκλιν σε παιδική ηλικία, γράφοντας: «Χαρούμενα 27α γενέθλια Μπρούκλιν. Σ'αγαπώ πολύ».

Ο αδερφός του Μπρούκλιν, Ρομέο, δημοσίευσε μία φωτογραφία τους από την παιδική τους ηλικία χωρίς κάποιο caption.

Οι παππούδες του – ο Ted και η Hilary Beckham – δημοσίευσαν επίσης φωτογραφίες για τα γενέθλια του Μπρούκλιν, συμπεριλαμβάνοντας εικόνες της γυναίκας του, Νίκολα. Μαζί με τις φωτογραφίες, έγραψαν: «Χρόνια πολλά, Μπρούκλιν. Ελπίζουμε να έχεις μια υπέροχη μέρα. Με αγάπη από τον παππού και τη Hilary».