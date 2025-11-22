NBA: Οι Νάγκετς πήρε το ντέρμπι στο Χιούστον με clutch Γιόκιτς – Όλα τα αποτελέσματα

AP Photo/Karen Warren

Onsports Team

Ο Νίκολα Γιόκιτς ευστόχησε στις κρίσιμες βολές στο φινάλε κι οι Νάγκετς νίκησαν 112-109 των Ρόκετς στο Χιούστον – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (22/11) στο NBA.

Ο Σέρβος «σταρ» άγγιξε το τριπλ νταμπλ (34π., 10ριμπ., 9ασ.) και το Ντένβερ βελτίωσε το ρεκόρ του στο NBA Cup στο 2-1.

Ο Γιόκιτς έβαλε τις κρίσιμες βολές, 2.7’’ πριν το τέλος και με το σκορ στο 110-109. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν κι ο Τζαμάλ Μάρεϊ, ο οποίος είχε 26 πόντους και 10 ασίστ.

Οι Νάγκετς έχουν συνολικό ρεκόρ 12-3 και βρίσκονται στη δεύτερη της Δύσης πίσω από τους εκπληκτικούς Θάντερ! Οι Πρωταθλητές επιβλήθηκαν με 144-112 των Τζαζ στη Γιούτα κι ανέβηκαν στο 16-1, έχοντας ξανά κορυφαίο τον Γκίλτζιους – Αλεξάντερ (31π., 8ασ.).

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (22/11):