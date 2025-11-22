Super League: Επιστροφή στο πρωτάθλημα με Ολυμπιακός - Ατρόμητος

Οnsports Τeam

Η Super League επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, με τη διεξαγωγή της 11ης αγωνιστικής.

Με τον Ντούσαν Κέρκεζ να κάνει πρεμιέρα στην τεχνική ηγεσία του Ατρόμητου, η ομάδα του Περιστερίου φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Από τον Οκτώβριο του 2017 έχουν να κερδίσουν οι Περιστεριώτες την ομάδα του Πειραιά.

Ο Ατρόμητος μετράει τρεις σερί ήττες και μόλις μια νίκη στα εννέα τελευταία ματς (1-1-7) σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, επιδόσεις που έφεραν την απομάκρυνση του Λεωνίδα Βόκολου.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέστρεψαν στην κορυφή της Super League καταγράφοντας τέσσερις διαδοχικές νίκες, αλλά σίγουρα στο υποσυνείδητο των Πειραιωτών θα υπάρχει και το επικείμενο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (Τετάρτη 26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Στο άλλο ματς της ημέρας, Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός θα προσπαθήσουν να «χτίσουν» πάνω στις καλές εμφανίσεις τους τελευταίου μήνα, με Κρις Κόουλμαν και Γιάννη Αναστασίου, στον πάγκο τους, αντίστοιχα. Οι Αρκάδες παραμένουν αήττητοι εντός έδρας ενώ τα «καναρίνια» εμφανίζονται πιο αποτελεσματικά εσχάτως στην επιθετική τους λειτουργία, ανεβαίνοντας στο βαθμολογικό πίνακα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

19:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

20:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

17:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΑΕ Κηφισιά

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Άρης

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός

20:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – ΟΦΗ